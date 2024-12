Wetter in NRW: Experte kann es nicht fassen – „Der blöde Günther!“

Weiße Weihnachten in NRW? Davon konnte man in diesem Jahr erneut nur träumen. Statt viel Schnee zu sehen, war das Wetter in NRW nicht so, wie es sich viele Menschen erhofft hatten.

Daran ist auch teils Hoch Günter Schuld, der es nicht zulässt, dass es in NRW schneit. Meteorologe Dominik Jung ist ebenfalls nicht erfreut darüber.

Wetter in NRW: Hoch Günther kommt

Der Traum aller Winter-Fans wurde jäh zerstört: Weiße Weihnachten in NRW? Keine Chance. Zuletzt gab es Schnee an den Weihnachtsfeiertagen vor 14 Jahren. Auch 2024 wird nichts daraus. Enttäuscht schauen viele Menschen auf die kommenden Tage und auf den Jahreswechsel. Der erfahrene Meteorologe Dominik Jung zeigt sich auch enttäuscht, dass es nicht geschneit hat.

„Wir schauen auf die große Wetterlagenkarte und sehen das blöde Hoch Günther. Der bringt uns milde Luftmassen vom Atlantik. Das bedeutet, dass die letzten Kühlmassen über Weihnachten aus Deutschland entfernt werden“, so Jung.

So wird es vielerorts zwar über Nacht sehr kalt werden, allerdings bleibt es weiter eine schneefreie Weihnachtszeit. In einigen Regionen wird die Wetterkarte eher grün, statt wie erhofft weiß.

Milde Temperaturen zur Weihnachtszeit

In den Tagen nach Weihnachten bleibt es weiterhin mild in NRW. „Kein Sturm, kein Regen, kein Schneegestöber“, sagt Jung weiter. So kann es sein, dass die Sonne sogar immer mal wieder herauskommt. Sonnige Weihnachtstage also – so haben wir das Wetter in den vergangenen Jahren schon oft genug erlebt.

Das sind die Temperaturen an den Feiertagen:

24. Dezember: 4 bis 7 Grad (im Hochsauerland 0 bis 3), nachts 4 bis 7 Grad (2)

25. Dezember: 7 bis 10 Grad (im Bergland 5), nachts 7 bis 4 Grad

26. Dezember: 6 bis 10 Grad, nachts 5 bis 2

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Und so wird es auch bis zum Jahreswechsel bleiben. Auf weiße Weihnachten dürfen sich die Menschen im Süden des Landes freuen, wo es hin und wieder schneien kann. In NRW und anderen Bundesländern kann man davon nur träumen. Bis ins neue Jahr sei kein Wintereinbruch zu erwarten, so Jung von „wetter.net„.

Der Start ins neue Jahr wird ebenfalls mild, kündigt der Wetter-Experte an. Schnee und Frost sind allerdings trotz der milden Temperaturen nicht komplett auszuschließen, wie man momentan in Süddeutschland sieht. Dank der hohen Temperaturen ist ein weißer Januar jedoch sehr unwahrscheinlich.