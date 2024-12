Wetter in NRW: Experte aus dem Häuschen – „Fettes Schneetief“

Overview: Schenkt uns das Wetter in NRW in diesem Jahr doch noch weiße Weihnachten? Die aktuelle Prognose überrascht wohl alle!

Weihnachten rückt immer näher und neben der Frage, was für Geschenke sie wohl unter dem festlich geschmückten Baum erwarten, umtreibt viele Menschen in NRW noch ein anderer Gedanke: Dürfen wir uns in diesem Jahr endlich nochmal über weiße Weihnachten freuen?

Nachdem die letzten Prognosen eher ein trübes aber mildes Weihnachts-Wetter ankündigten, macht Wetter-Experte Dominik Jung jetzt plötzlich eine Rolle rückwärts. Der Meteorologe kann selbst kaum fassen, dass ausgerechnet zu Heiligabend ein „fettes Schneetief“ über Deutschland rollen soll.

Wetter in NRW: „Spannend für alle Winterfans“

In seiner neuen Video-Prognose am Mittwoch (11. Dezember) erklärt „Wetter.net“-Experte Dominik Jung direkt: „Die Winterkarten sind richtig spannend, zumindest für alle Winterfans!“

Denn die neuste Vorhersage für Heilig Abend in rund zwei Wochen ist da und sie lässt die Herzen von „Weiße Weihnachten“-Fans höher schlagen. „Und siehe da: Nach einem Frühlingserwachen gestern morgen sehen wir da heute morgen ein fettes Schneetief und das genau über Deutschland.“ Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag kann es demnach zu Schneefall kommen.

Wetter in NRW: Meteorologe macht Hoffnung

Zwar springt die Prognose Richtung Heiligabend schon seit Tagen „rauf und runter“, aber langsam ähneln sich die Vorhersagen immer mehr. Der Schnee soll über Norddeutschland im Nordosten bis zur Landesmitte und sogar bis zum Süden ziehen. An Heiligabend könnte es in den höheren Lagen im Westen ebenfalls „weiß werden“.

Obwohl der Dezember in diesem Jahr grundsätzlich wieder ein bisschen zu warm ist, könnte der Wettergott uns tatsächlich zu Weihnachten einen Gefallen tun. Denn laut Dominik Jung ist genau zu dieser Zeit ein Ausreißer nach unten zu erkennen, „das geht Richtung Kälte“ – und damit auch in die Richtung von möglichem Schnee. „Hoffnung ist da, da könnte vielleicht etwas kommen in Sachen weiße Weihnachten, aber sicher ist das alles noch nicht“, schließt der Meteorologe das Thema ab. Zwei Wochen sind es ja auch noch, bis Weihnachten in NRW und Deutschland vor der Tür steht und hoffentlich entsprechendes Wetter mitbringt.