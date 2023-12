Wetter in NRW: Jetzt ist der Drops gelutscht! Experte wird deutlich – „Vorfrühlingshafte Wärme“

Stürmische Zeiten kommen auf uns zu, sagt Wetter-Experte Dominik Jung. Der Meteorologe kündigt für NRW tagelang Wind und Dauerregen an. Das Motto der Woche lautet: „Regen, Regen, Regen.“

Am Dienstag (19. Dezember) sind in NRW bereits über 30 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, aber das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Jung rechnet mit bis zu 100 Litern in den kommenden Tagen. Das könnte auch die Flusspegel wieder ordentlich ansteigen lassen. Ob Weihnachten dieses Jahr komplett den Bach runtergeht?

Wetter in NRW: Ein Sturm zu Weihnachten

„Das Thema Hochwasser wird uns weiter begleiten“, stellt der Diplom-Meteorologe klar. Im Westen könnte es besonders dramatisch werden. Der Experte rechnet hier mit heftigen Böen bis Heiligabend. Wer in den kommenden Tagen draußen unterwegs ist, sollte auf sich aufpassen. Die aufgeweichte Erde in Verbindung mit den Böen kann dafür sorgen, dass Bäume entwurzeln und umkippen.

Das ist aber nicht das einzig Unangenehme am aktuellen Wetter. Hatte es Anfang Dezember noch so ausgesehen, als könnte es weiße Weihnachten geben, ist jetzt ganz klar: Es werden wohl eher „grüne statt weiße“.

„Wärmeberg“ über Weihnachten

Wie solle es auch anders sein bei Temperaturen um die zehn Grad im Westen! Uns steht ein „sehr milder Heiligabend“ bevor und auch der 1. Weihnachtsfeiertag wird alles andere als angenehm. Nur der 2. Feiertag könnte etwas kühler und vielleicht auch trockener werden.

Von den anfänglichen Prognosen für Kälte und Schnee ist nichts mehr übrig. NRW wird keinen Schnee abbekommen und selbst anderswo in Deutschland sieht es schlecht aus, ist sich der Wetter-Experte mehr als sicher. „Das ist eine vorfrühlingshafte Wärme, die sich da bei uns festgesetzt hat.“ Kein Wunder, dass 2023 das wärmstes Wetterjahr seit 1881 geworden ist – zum Glück nicht auch das nasseste.

