Wetter in NRW: Hochwasser-Alarm zu Weihnachten! Jetzt müssen wir uns für das Schlimmste wappnen

Jetzt könnte es richtig dicke kommen! Das Wetter in NRW hält uns dieser Tage gespannt in Atem, was es uns an Weihnachten bescheren wird. Und vielerorts könnte die Bescherung deutlich brisanter ausfallen, als bislang angenommen.

Sturmböen und Hochwasser-Gefahr – das ist nicht nur im Westen, sondern auch im Norden des Landes aktuell die bittere Prognose der Wetter-Modelle für die Weihnachtsfeiertage. Von der weißen Weihnacht müssen wir uns so langsam in NRW verabschieden.

Wetter in NRW: Alarmstufe Rot droht!

Wetter in NRW: Weihnachten der Extreme

„Richtig viel Regen, richtig viel Wind“, so bringt es Wetter-Experte Dominik Jung auf seinem Wetter-Kanal wetter.net am Montagmorgen (18. Dezember) auf den Punkt. Die Achterbahnfahrt geht weiter – und macht jetzt wohl nicht mal mehr vor den heiligen Tagen Halt.

Zum Wochenstart geht es im Westen bereits durchwachsen und vor allem nass los. Dieser Trend wird sich laut den aktuellen Wettermodellen bis nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag fortsetzen, kündigt Jung unheilvoll an. Vor allem in der Nacht zu Freitag (22. Dezember) könnten dann schwere Sturmböen von 90 bis 100 Kilometer pro Stunde, gepaart mit viel Regen, drohen.

Wetter-Experte deutlich: „In dieser Woche geht’s rund“

„In dieser Woche geht’s rund“, ist sich Dominik Jung beim Blick auf die Wetterkarten sicher. Aber immerhin einen schwachen Trost gibt es: Für die Winter-Saison bekommen wir über die Festtage vergleichsweise milde Temperaturen geliefert. Doch bei Sturmböen und Regen werden es sich viele sicherlich zwei Mal überlegen, ob sie einen Festtagsspaziergang unternehmen wollen.

Der Experte ist selbst gespannt, wie es bis Weihnachten weiter geht. Denn während sich der Großteil der Wettermodelle bereits von der Aussicht auf weiße Weihnacht verabschiedet hat, hält das Europäische Wettermodell weiterhin die „Schnee-Fahne hoch“. „Naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll“, äußert aber auch Jung seine Zweifel daran. Wir dürfen also weiterhin gespannt bleiben, was uns das Wetter in NRW zu den Festtagen beschert. Doch sollten wir uns besser auf das Schlimmste vorbereiten. Mehr aktuelle Wetter-News erfährst du bei wetter.net.