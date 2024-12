Wetter in NRW: Kurz vor Weihnachten kracht es – „Kann schlagartig weiß werden“

Den Traum von weißen Weihnachten müssen die Winter-Fans in NRW wohl oder übel begraben. Ja, rund um die Feiertage fällt zwar Schnee – aber hauptsächlich im Süden der Bundesrepublik. Das Wetter in NRW dürfte davon komplett unberührt bleiben, bis auf ein paar kaum merkbare Flöckchen hier und da.

Das klingt alles nach wenig spektakulären Feiertagen – aber dafür sollte man sich allerdings kurz vor Weihnachten warm anziehen! Dann dreht sich nämlich in NRW sprichwörtlich der Wind und könnte es richtig krachen lassen.

Wetter in NRW: Der Wind dreht sich

Die Prognose für Düsseldorf und Umgebung lässt bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) keinen Raum für Zweifel – alles sieht nach „grünen Weihnachten“ aus, sogar nach einem „grünen Jahreswechsel“. Die Temperaturen rund um die Feiertage und Silvester sind schlichtweg zu mild, um Schneefall erwarten zu können – geschweige denn, damit potenzieller Schnee überhaupt liegen bleiben könnte.

Doch am Sonntag (22. Dezember), dem 4. Advent – nur zwei Tage vor Heiligabend – dreht das Wetter in NRW nochmal richtig auf. Während es am Vormittag mit etwa 6 Grad zumindest nicht klirrend kalt ist, folgt im Laufe des Tages der eisige Umschwung.

„Da dreht der Wind von West auf Nordwest, dann kommen die kälteren Luftmassen, dann sinken die Temperaturen“, erklärt Dominik Jung – und zeigt auf die Wetterkarte: „Deshalb tauchen hier auch Schneesymbole auf zum Sonntagabend.“ Auch auf dem Symbol über NRW sind zwischen Regentropfen auch vereinzelte Schneeflocken abgebildet.

„Kräftige Starkschneefälle“

Experte Jung erwartet die volle Dosis: „Schneeschauer, Graupelschauer und sogar kurze Wintergewitter bis in tiefe Lagen!“ Die fallen natürlich in verschiedenen Teilen Deutschlands unterschiedlich stark aus, sollen jedoch auch in NRW möglich sein. Jung wird deutlich: „Bei Wintergewittern teils kräftige Starkschneefälle – und da kann’s dann schlagartig richtig weiß werden.“

Mehr News:

Natürlich hängen diese Schneefälle auch von der Höhenlage der jeweiligen Orte ab, doch eines ist klar: Ob mit Schnee oder ohne – der plötzliche Wetter-Umschwung mit einer heftigen Kaltfront wird auch in NRW spürbar sein.