Wetter in NRW: Kommt jetzt die Winter-Wende? Experte warnt vor „Weihnachtssturm“!

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Schließlich steht Heiligabend in nur wenigen Wochen vor der Tür. Viele Menschen erhoffen sich zusätzlich zu dem besinnlichen Fest weiße Weihnachten. Spielt das Wetter in NRW diesen Hoffnungen in die Karten?

Ein Meteorologe ist sich sicher: Die Menschen müssen sich warm anziehen. Kurz vor dem großen Fest steht das Wetter in NRW ganz im Zeichen des Winters.

Wetter in NRW hält DIESE Überraschung parat

Wetterexperte Dominik Jung ist alarmiert. „Es bleibt spannend bei den Wettermodellen. Heute im Frühlauf wurde sogar ein Weihnachtssturm berechnet“, erklärt er. Aus Sibirien zieht eine Kältefront bis in den Westen Europas. Erfasst wurden Temperaturen um die minus 60 Grad. So bitterkalt wird es in NRW natürlich nicht.

Dennoch hat das Team von „wetternet“ eine deutliche Prognose für die Tage rund um das Weihnachtsfest. Die Wettervorhersage für die kommenden zwei Wochen zeigt nämlich, dass die Menschen im Ruhrpott besser Schal und Mütze aus dem Schrank holen sollten. Etwa in Dortmund rechnen die Experten mit Dauerfrost. „Hat man auch nicht immer, dass da Dauerfrost herrscht“, wundert sich Dominik Jung.

Wetter in NRW erinnert nur wenig an Winter

Am vierten Advent sollen sich die Wogen jedoch glätten. Hier verzeichnen die Meteorologen einen leichten Temperaturanstieg kurz vor Heiligabend. Zwar sollen weiterhin heftige Sturmböen durch das Bundesland ziehen, allerdings müssen sich die Menschen wohl oder übel von dem Traum einer weißen Weihnacht verabschieden.

Das Wettermodell rechnet nämlich mit Temperaturen um die 14 Grad. Somit muss die Winterlandschaft einem Frühlingserwachen weichen. Das einzige, was laut „wetternet“ an die kalte Jahreszeit erinnert, sei der Regen. In NRW sollen nach dem vierten Advent heftige Schauer über manche Regionen ziehen.