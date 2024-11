Wetter in NRW: Nächste Wende im Anmarsch! DAS „lauert“ jetzt im Westen

Wann kommt er denn nun, der Winter 2024? Viele Schnee-Liebhaber können es kaum mehr erwarten, bis sich das Wetter in NRW von seiner frostigen Seite zeigt und die Wintermöhre auspackt.

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ jetzt offenbart, steht dem Westen tatsächlich die nächste Wende bevor. Doch Winterfreunde hören das jetzt gar nicht gerne, was das Wetter in NRW für uns bereit hält.

Wetter in NRW: Es „lauert“ bereits

„Da lauert über Westeuropa eine Erwärmung, die zieht langsam über Deutschland rein“, brachte es Jung in seinem neuesten Video von Donnerstagabend (28. November) jetzt kurz und schmerzlos auf den Punkt. Für viele dürfte es da wenig überraschend kommen, dass der November 2024 seit 1881 im Bereich der wärmeren November gelandet ist.

+++ Tierheim in NRW: Kleine Kinder plötzlich vor der Tür – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen +++

Hoch Clemens schmiedet jetzt sogar schon weitere Pläne und bringt uns in den nächsten Tagen sehr ruhiges, aber auch sehr kaltes Wetter in NRW. Das zeigt sich schon am Freitag (29. November). „Die Sonne muss kämpfen, meist kommt sie nur in höheren Lagen zum Vorschein“, so der Experte von „wetter.net“.

Schmuddel-Wetter in NRW

Auch am Samstag und Sonntag wird sich laut aktuellen Prognosen daran nicht viel ändern. Dauer-Grau, aber immerhin kein Regen – perfektes Wetter für Ausflüge, drückt es Dominik Jung durchaus optimistisch aus.

Diese News zum Wetter in NRW könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Nächste Woche halten den Westen dann wieder mildere Luftmaßen und Regen voll im Griff. Bis zum 13. Dezember zeichnet sich in den Wetter-Modellen für NRW jetzt aber eindeutiges ab: nass-kaltes Schmuddel-Wetter. Der Regenschirm bleibt also leider weiterhin unerlässlich auf den Weihnachtsmarkt-Besuchen.