Wetter in NRW: Nach „wärmsten Tag des Jahres“ folgt der Absturz – „Klopft schon an unsere Haustür“

Was für ein Tag! Am Donnerstag (20. März) war es schon wieder ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. NRW erreicht bereits stellenweise die 20 Grad. In der Sonne fühlte sich das dann gleich noch viel heißer an. Richtiges „T-Shirt-Wetter“ nennt es der Meteorologe Dominik Jung.

Und am Freitag wird es dann noch einmal wärmer. Womöglich könnte NRW sogar an der 25-Grad-Marke kratzen. Dazu knallt die Sonne vom Himmel herunter. Doch schon tags darauf folgt der Absturz.

Wetter in NRW: Nach Sommertag geht es bergab

Dass Freitag der bisher wärmste Tag des Jahres wird, war schon länger abzusehen (DER WESTEN berichtete). Doch jetzt ist es so gut wie sicher. Mit bis zu 24 Grad im Westen dürfte das Bundesland spätestens morgen amtlich die Spitzentabelle der Höchsttemperaturen erklimmen. Und dieses Ergebnis wird allzu schnell nicht mehr zu toppen sein.

Denn da „klopft schon ein Tief an unsere Haustür“, merkt Jung an. „Volker“ heißt es und beschert bereits ab Samstag (22. März) den ersten Dämpfer. Die Temperaturen sinken laut „wetter.net“ auf 18 Grad, am Sonntag weiter auf 14 und binnen einer Woche könnten am kommenden Freitag dann sogar nur noch elf Grad herrschen.

Wetter in NRW: Regensignale werden deutlicher

Dazu kommt wieder Regen auf. Man könnte auch sagen: endlich! Denn der März war bisher ungewöhnlich trocken. Allzu viel dürfte allerdings nicht herunterkommen, wenn man dem Deutschen und dem Europäischen Wettermodell glauben mag. Das ICON berechnet bis Mittwochmorgen (26. März) gerade einmal ein paar wenige Liter und auch das ECMWF sieht bis zum 4. April maximal 30 Liter Niederschlag im Westen vor.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag (22. März): 15-19 Grad (in Hochlagen 12-15), nachts 6-9 Grad (im Bergland 4)

Sonntag (23. März): 15-18 Grad (11-14), nachts 5-8 Grad (in der Eifel 2)

Montag (24. März): 15-17 Grad (10-14), nachts 4-7 Grad (2)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Einzig das GFS-Modell tanzt mal wieder aus der Reihe und prognostiziert ganze 70 bis 80 Liter bis zum 6. April. „Ob das auch alles so fällt“, da ist sich der Experte von „wetter.net“ nicht sicher. Doch könnte es in NRW einen „kleinen Volltreffer“ geben. „Aber der große Regen, der bleibt erstmal noch aus.“

Doch eins ist sicher: Es wird wechselhafter und kühler in NRW. Man könnte aber auch sagen: normaler. Die Wolken haben allerdings auch ihr Gutes. Weil der Himmel nicht länger klar bleibt, wird es nachts auch nicht mehr so kalt. Schon von Freitag auf Samstag herrschen dadurch immerhin noch neun Grad.