Wetter in NRW: Eisiger Wandel im Anmarsch? Experte spricht es aus – „Wintermöhre“

Müssen wir uns zu April-Beginn noch einmal mit einem ganz großen Kälte-Einbruch auseinandersetzen? So berechnet es das GFS-Modell zumindest nach Angaben von Dominik Jung.

Schenkt man der Wetter-Berechnung glauben, könnten extrem kalte Luftmassen nach NRW strömen. Doch der Wetter-Experte vermutet, dass es sich mal wieder um eine so genannte „Wintermöhre“ handeln könnte.

Wetter in NRW: Eisige Zeit oder „Wintermöhre“?

Denn schon in der Vorwoche hatten einige Wetter-Modelle einen Umschwung prophezeit. Statt einer nassen Kälteperiode haben wir es in der letzten März-Woche allerdings mit zweistelligen Werten und überwiegend trockenen Abschnitten zu tun.

Deshalb wirft Dominik Jung („wetter.net„) bange Blicke auf die neuerlichen Prognosen des GFS-Modells, die in der ersten April-Woche Temperaturen von -10 Grad in 1.500 Metern erwarten. Würde es so kommen, wäre am Boden mit Werten knapp über dem Gefrierpunkt zu rechnen. Doch in dem Zusammenhang spricht der Wetter-Experte mal wieder von einer „Wintermöhre“, also einer Kaltluft-Prognose, die sich vermutlich nicht bewahrheiten dürfte.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 10 bis 14 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Donnerstag: 14 bis 18 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Freitag: 13 bis 16 Grad, nachts 6 bis 4 Grad

„Ziemliches Chaos im April“

Denn die meisten Wetter-Modelle, wie etwa das europäische, berechnen eher mildere Temperaturen zum Monatsbeginn. Einige Ausreißer-Prognosen gehen sogar von Werten bis zu 18 Grad aus. Wegen der Temperaturspanne bis in die Minusgrade spricht Dominik Jung von einem „ziemlichen Chaos“ hinsichtlich der Prognosen für April.

Vieles deute darauf hin, dass die Temperaturen womöglich leicht absinken, allerdings nicht so extrem wie es das GFS-Modell berechne. Fest steht: Am Donnerstag (27. März) rückt erst einmal ein neues Hoch vom Atlantik heran. Und das könnte uns bis Freitag erst einmal reichlich Sonnenschein bringen.

Das Wetter bleibt also zunächst recht freundlich in NRW. Und viele Regensignale gebe es auch zu Anfang April nicht. Heißt: Die nächsten ausgiebigen Spaziergänge an der frischen Luft können kommen.