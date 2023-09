Wetter: NRW heizt wieder auf – doch dann kommt das böse Erwachen

Das Wetter in NRW hat eine kleine Spätsommer-Pause eingelegt. Nach einem extrem heißen September-Beginn haben uns am Montag und Dienstag zum Teil heftige Unwetter in NRW heimgesucht (mehr zu den Folgen hier >>>).

Nach den kräftigen Gewittern und Starkregenfällen sind die Temperaturen im Land deutlich gesunken. Richtung Wochenende wird es dann allerdings wieder wärmer. Doch die nächsten Unwetter kündigen sich jetzt schon wieder an.

Wetter in NRW: Spätsommer kehrt zurück

Täglich grüßt das Murmeltier in diesem September. Jede Woche kündigen Meteorologen das vielleicht letzte schöne Spätsommer-Wochenende des Jahres an. Und dieses Wochenende? Richtig, da steht uns das nächste Schönwetter-Wochenende an. Während die Temperaturen es am Donnerstag (14. September) nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke schaffen, dreht der Spätsommer am Wochenende erneut in NRW auf.

Dann klettern die Werte erneut flächendeckend über 25 Grad. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten in der Spitze sogar 27 Grad. Dabei bleibt es zunächst auch trocken. Doch ab Sonntag ist es vorbei mit der Herrlichkeit.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 19 bis 22 Grad, nachts 15 bis 7 Grad

Samstag: 24 bis 27 Grad, nachts 16 bis 11 Grad

Sonntag: 23 bis 27 Grad, nachts 20 bis 15 Grad

Nächste Unwetter rollen an

Denn nach DWD-Angaben sollen ab den Vormittagsstunden die ersten dichteren Wolkenfelder von Südwesten heranziehen. Ab dem Nachmittag drohen dann erneut Schauer und Gewitter. Teilweise müssen wir uns erneut auf Starkregenfälle einstellen, die erst am Dienstag für Chaos in NRW gesorgt haben.

Das ungemütliche Wetter soll bis tief in die Nacht anhalten. Und auch der Wochenbeginn verspricht nach ersten Prognosen der DWD-Experten nass zu werden. Dementsprechend gehen die Temperaturen auch wieder merklich herunter. War es das also wirklich? Das letzte spätsommerliche Wochenende des Jahres in NRW? Nächste Woche wissen wir mehr.