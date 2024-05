Unwetter in NRW: Blitzeinschlag auf Camping-Freizeit! Kinder und Jugendliche unter Schock

Am verlängerten Pfingstwochenende kam es zu Unwettern in ganz NRW.

In vielen Regionen gab es Unwetterwarnungen, vielerorts kam es zu stundenlangen Regenfällen und teils heftigen Gewittern. Auch Soest (NRW) wurde am Sonntag (19. Mai) von einem heftigen Gewitter getroffen. Dabei schlug ein Blitz ein.

Wie Polizei und Feuerwehr bestätigten, schlug der Blitz auf dem Gelände des Pfingstzeltlagers der Feuerwehren des Kreises Soest ein. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche sollen sich dort aufgehalten haben.

Unwetter in NRW: Blitzeinschlag bei Zeltlager

Teils starke Regenfälle, Donner und Blitze prägten das Wetter in der NRW-Stadt Soest am Sonntag. Am Nachmittag kam es dann zu dem Schockmoment: Auf dem Gelände des Zeltlagers schlug ein Blitz ein. Wie die Feuerwehr gegenüber der Lokalzeitung „Soester Anzeiger“ berichtete, hätten einige Anwesende nach dem Blitzeinschlag ein Kribbeln in den Beinen bemerkt, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert worden sei. Nachdem sich die Meldungen gehäuft hätten, sei die Zahl der Einsatzkräfte deutlich erhöht worden. Vor Ort hätten sich über 700 Kinder, Jugendliche und Betreuer sowie zahlreiche Besucher befunden.

Nach Informationen der Feuerwehr ist glücklicherweise niemand verletzt worden. „Alle Kinder und Betreuer sind in Sicherheit und werden aktuell durch den Rettungsdienst betreut und gesichtet“, heißt es von den Verantwortlichen. Trotzdem sind vorsorglich viele Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und den Hilfsorganisationen vor Ort.

Warnung an Angehörige

Die Nachricht von einem Blitzschlag, bei dem das eigene Kind oder Bekannte vor Ort sind, ist im ersten Moment natürlich ein großer Schock. Dennoch warnen die Verantwortlichen die Angehörigen eindringlich: „Bitte fahren Sie nicht das Pfingstzeltlager an“. Nach eigenen Angaben sei die Lage derzeit unter Kontrolle und alle Personen in Sicherheit.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Kreis Soest eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter und heftigem Starkregen herausgegeben, die noch bis 22 Uhr andauert. Gewarnt wird unter anderem vor einzelnen herabstürzenden Ästen, umherfliegenden Gegenständen und schnell überfluteten Straßen.