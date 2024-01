Wetter-Wahnsinn in NRW: Jetzt kommt der 30-Grad-Hammer!

Das Wetter in NRW hat uns in diesem Jahr bislang auf eine Achterbahn-Fahrt der Extreme geführt. Hochwasser, Dauerfrost, Blitzeis und heftige Schneefälle haben in den letzten Wochen unseren Alltag bestimmt.

In dieser Woche lässt uns das Wetter in NRW noch einmal ordentlich bibbern. Doch dann kommt die nächste große Wende.

Wetter-Wende in NRW: Jetzt wird es wild

Das Wetter der letzten Tage hat große Teile von NRW in ein weißes Kleid gehüllt. Insbesondere der Süden des Landes wurde vom Schnee geküsst. In tieferen Lagen schmolz der Schnee bereits teilweise am Donnerstag (18. Januar). Wo er liegen geblieben ist, dürfte er auch bis Samstag noch bleiben. Denn die Temperaturen gehen noch einmal ordentlich in den Keller.

In vielen Landesteilen schafft es das Thermometer am Freitag nur knapp über den Gefrierpunkt. Zum Abend hin könnte es dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wegen überfrierender Nässe und vereinzelten Neuschnees wieder reichlich glatt werden. Denn die Temperaturen fallen in der Nacht auf Samstag in ganz NRW weit unter den Gefrierpunkt. Die DWD-Meteorologen sprechen von Werten bis zu -13 Grad im Bergland. Laut Wetter-Experten Dominik Jung können in fünf Zentimetern Messhöhe sogar Werte bis zu -20 Grad drohen!

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 1 bis 3 Grad, nachts -1 bis -4 Grad (Bergland bis -10 Grad)

Sonntag: 4 bis 6 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Montag: 10 bis 12 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Wetter-Wahnsinn in NRW hält an

Auch in der Nacht auf Sonntag droht erneut strenger Frost, bevor die Wetter-Achterbahn dann wieder mächtig Fahrt aufnimmt. So wird es ab Montag plötzlich beinahe frühlingshaft bei uns. Statt strengem Frost mit bis zu -20 Grad am Wochenende schießen die Temperaturen ab Montag in die Höhe und kratzen Mitte der Woche bereits an der 15-Grad-Marke! Ein Temperatur-Unterschied von rund 30 Grad innerhalb weniger Tage – Wahnsinn!

Nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) müssen wir uns im Zuge der milden Temperaturen auf viele Wolken und reichlich Regen einstellen. Von der weißen Schneepracht müssen wir uns dann überall in NRW verabschieden. „Alles wird weggetaut bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge.“