Wetter-Schock in NRW: Von wegen Sonne satt – plötzlich geht es den Bach runter!

Das Wetter im April spielt in NRW komplett verrückt. Gerade noch dümpelten die Temperaturen im einstelligen Bereich herum, da rauscht auch schon der erste Sommertag heran. Zwischendurch Dauerregen und sogar ein heftiges Unwetter in NRW (mehr zu den Folgen hier >>>).

Nach dem sommerlichen Samstag (5. April) soll es dann aber schnell wieder bergab gehen. Besonders in NRW droht dann wieder Wetter zum Abgewöhnen.

Wetter in NRW: Jetzt wird es ungemütlich

15 bis 17 Grad, bewölkt, zeitweise etwas Regen. Das klingt zunächst unspektakulär für eine Wetterlage im April. Doch dabei handelt es sich um die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Nacht von Samstag auf Sonntag. Tagsüber sollen die Temperaturen in NRW den Meteorologen zufolge auf bis zu 28 Grad steigen!

Der letzte Samstag in den NRW-Osterferien ist aber der absolute Ausreißer und zwar nicht nur hinsichtlich der Temperaturen. Denn im Gegensatz zu allen anderen Tagen drumherum bleibt es an diesem Tag komplett trocken. Am Sonntag und Montag sollen die Werte zwar noch über die 20-Grad-Marke klettern. Doch nach DWD-Angaben musst du dabei immer wieder mit Schauern und stellenweise Gewittern rechnen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 25 bis 28 Grad, nachts 17 bis 15 Grad

Sonntag: 21 bis 24 Grad, nachts 12 bis 9 Grad

Montag: 19 bis 22 Grad, nachts 12 bis 9 Grad

Temperatur-Sturz deutet sich an

Am Dienstag stürzen die Temperaturen dann plötzlich wieder komplett ab. In NRW klettern die Werte dann nicht einmal mehr in den zweistelligen Bereich. „Der April macht eben, was er will“, bringt es Dominik Jung („wetter.net„) auf den Punkt.

Der Wetter-Experte macht wenig Hoffnung auf Besserung. Ein Blick auf die Regensummen-Karte bis zum 21. April zeigt: In den nächsten zwei Wochen kommt in NRW einiges an Niederschlag (bis zu 90 Liter pro Quadratmeter) herunter. Nur am Alpenrand droht in dem Zeitraum mehr Regen. Wer kann, sollte den Sommertag am Samstag also möglichst im Freien genießen. Er dürfte vorerst der letzte seiner Art bleiben.