Wetter in NRW: Plötzlich droht der Winter-Hammer! „Das ist jetzt der Knaller“

Zuletzt hat das Wetter in NRW einen Temperaturrekord aufgestellt. Nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 war ein Februar so warm wie 2024. Auch der März präsentiert sich bislang eher von seiner frühlingshaften Seite.

Dazu scheint seit Beginn des ersten Frühlingsmonats endlich mal wieder häufiger die Sonne in NRW. Doch wendet sich schon bald das Blatt?

Wetter in NRW: HIER droht Gefahr

Der Blick zum Himmel lässt die Menschen am Donnerstag frohlocken. Petrus schickt uns nach Angaben von Kathy Schrey „Sonne ohne Ende“. Bis zu zehn Sonnenstunden in NRW sind nur der Anfang. Am Freitag geht das Sonnenglück weiter.

In der Nacht auf Freitag droht allerdings zunächst Frost. Vor allem im Osten des Landes sowie im Bergland musst du dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge mit Frost rechnen. Dort droht nach Angaben der Meteorologen Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Auch interessant: Ruhrgebiet: Massives Objekt rast auf die Erde zu! „Es ist besorgniserregend“

Richtung Wochenende sollen die Temperaturen in NRW laut DWD auch noch auf bis zu 15 Grad steigen. Am Sonntag (10. März) ist es dann allerdings vorerst vorbei mit der Herrlichkeit. Von da an musst du wieder mit vereinzelten Regenfällen in NRW rechnen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 9 bis 13 Grad, nachts 5 bis -1 Grad

Samstag: 11 bis 15 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Sonntag: 10 bis 14 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Wetter in NRW: „Das ist jetzt der Knaller“

Kurzfristig ändert sich also wenig an der Wetter-Lage in NRW. Doch die ersten Oster-Prognosen lassen aufhorchen. „Das ist jetzt der Knaller“, platzt es beim Blick auf die Wetter-Karte aus Kathy Schrey („wetter.net“) heraus. Demnach deuten erste Prognosen auf einen möglichen Wintereinbruch ab Ende März hin.

Mehr Themen:

Die Wetter-Expertin verweist auf ein Zusammenspiel zwischen einem Hochdruckgebiet ausgehend von den Britischen Inseln und einem Tiefdruckgebiet über dem Baltikum. „Die könnten für Kaltlufteinbruch sorgen bei uns“, so Kathy Schrey. Ob es tatsächlich so kommt, stehe aber noch nicht hundertprozentig fest.