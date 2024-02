Wetter in NRW: Experte setzt Spekulationen ein Ende – „Komplett gewandelt“

Das Wetter hat uns in NRW im Februar so gar nicht verwöhnen wollen. Neben sehr stürmischen Lagen hat insbesondere der Dauerregen auf die Laune gedrückt.

Zudem blicken Experten mit Sorge auf die Temperaturen. Nie zuvor seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung im Jahr 1981 war ein Februar durchschnittlich so warm wie dieses Jahr. Insgesamt gehört der Winter 2023/2024 nach Angaben des Wetter-Experten Dominik Jung zu den drei wärmsten der letzten 140 Jahre. Es sind die Temperaturanstiege, die Wissenschaftler seit Jahren befürchten. Im März sollte sich das Blatt nun wenden – doch Pustekuchen.

Wetter in NRW: Experte staunt

Man mag es kaum glauben. Schon in den vergangenen Tagen setzte sich in NRW hier und da die Sonne durch. Unterbrochen wurden die Sonnenphasen dabei allerdings immer wieder durch einzelne Schauer. Ab Dienstag (27. Februar) jedoch schauen alle ungläubig in den Himmel. Denn die Sonne soll sich im Tagesverlauf nicht nur durch die Wolkendecke kämpfen. Es soll nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis einschließlich Mittwoch kein Tropfen Regen fallen.

+++ Aufschrei nach heftiger Wetter-Prognose für NRW! Experte wehrt sich – „Alles vergebens“ +++

Auch zum Monatswechsel soll es überwiegend trocken bleiben. Zwar können zum Ende der Woche ab und an etwas Regen fallen – doch über weite Strecken bleibt es trocken. „Das ist ja ein völlig ungewohnter Anblick“, staunt auch Dominik Jung beim Blick auf die Sonnenstunden zum Monatswechsel.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 7 bis 11 Grad, nachts 3 bis -1 Grad

Donnerstag: 11 bis 14 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Freitag: 9 bis 13 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Wetter-Prognose für NRW „hat sich komplett gewandelt“

Der Wetter-Experte erinnert an die wilden Spekulationen Anfang Februar über einen möglichen Wintereinbruch im März. Wettermodelle berechneten zunächst einen deutlichen Temperaturrückgang gegenüber dem Februar. „Aber das hat sich jetzt komplett gewandelt“, stellt der Meteorologe („wetter.net„) fest.

Mehr Themen:

Statt einem durchschnittlich kalten Monat sollen die Temperaturen im März um 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel liegen. „Nach März-Winter schaut das alles nicht wirklich aus.“ Bis Mitte des Monats sollen die Temperaturen in Essen etwa bei zehn bis zwölf Grad liegen. Dazu soll immer mal wieder ein wenig Regen herunterkommen. Das Fazit von Dominik Jung: „Perfektes Wachstums-Wetter für die Natur.“