Wetter in NRW: Aufschrei nach heftiger Prognose! Experte wehrt sich – „Alles vergebens“

Am Donnerstag (29. Februar) ist es offiziell. Doch schon kurz vor Ende des meteorologischen Winters Ende Februar enthüllt Wetter-Experte Dominik Jung rekordverdächtige Zahlen.

Schon im Sommer hatte der Meteorologe angekündigt, in welche Richtung das NRW-Wetter in diesem Winter abdriften könnte. Damals kassierte der Wetter-Experte nach eigenen Angaben noch einen Aufschrei. Jetzt reibt Dominik Jung den Skeptikern die Ergebnisse unter die Nase.

Wetter in NRW: „Alles war vergebens“

Seit Jahren veröffentlichen Wissenschaftler etliche Studien zu den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Meteorologen stützen die Ergebnisse tagtäglich mit ihren Messungen und Vorhersagen. Immer wieder müssen sich Wetter-Experten heftige Vorwürfe gefallen lassen. Die Rede ist von „Klimapropaganda“ und „Panikhetze“ (mehr dazu hier >>>).

Dominik Jung („wetter.net„) lässt sich davon jedoch nicht beirren und liefert weiterhin tagtäglich die neuesten Wettervorhersagen und Prognosen. Eine dieser Prognosen im letzten Sommer hatte mal wieder für Zorn unter den Klimaskeptikern gesorgt. Damals deuteten die Langzeit-Prognosen auf einen extrem warmen Winter hin. Mit dem Ende des meteorologischen Winters muss Jung konstatierten: „Der Aufschrei – alles war vergebens.“

Neue Sommer-Prognose

Denn tatsächlich war es trotz einer Kälte-Periode im Januar in diesem Winter häufig sehr warm in Deutschland: „Der aktuelle Winter 2023/2024 erreicht den dritten Platz im Bereich der wärmsten Winter seit mehr als 140 Jahren“, fasst der Wetter-Experte zusammen.

Die Prognose ist also aufgegangen. Grund genug, einen Blick auf die Prognose für den Sommer 2024 zu werfen. Und auch hier deuten die Prognosen nach aktuellen Stand wieder auf Werte von 1 bis 2 Grad über dem Durchschnitt des Klimamittels hin. „Mit dieser Abweichung wären wir schon so im Bereich der fünf bis zehn wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung landen.“ Aus der Langfrist-Prognose sei allerdings nicht abzulesen, wann es besonders warm in Sommer werde und ob uns möglicherweise eine große Hitzewelle droht. Der Trend deutet jedoch auf einen eher warmen Sommer 2024 hin.