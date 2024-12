Wetter in NRW: Experte muss zurückrudern – „Nicht schönzureden“

Das Wetter in NRW hält nicht das, was die Prognosen versprochen hatten. Bis in tiefe Lagen sollte es womöglich schneien, hieß es noch Anfang des Monats. Davon ist am Montag (9. Dezember) nicht viel übriggeblieben.

Zwar wird es nach einem äußerst milden zweiten Adventswochenende wieder deutlich kühler. Doch von einem richtigen Wintereinbruch wie im November kann dann doch keine Rede sein, zumal die nächste Wetter-Wende in NRW schon bevorsteht.

Wetter in NRW: „Nicht schönzureden“

Ja, die Temperaturen gehen ordentlich in den Keller in der zweiten Dezemberwoche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit nächtlichen Werten von bis zu -4 Grad im Laufe der Woche. Autofahrer sollten deshalb auf den Straßen in NRW wegen überfrierender Nässe höllisch aufpassen.

Weil sich aber keine Niederschläge andeuten, ist mit der zunächst prophezeiten weißen Pracht auch nicht zu rechnen. Und daran soll sich auch so bald nichts ändern. „Schönzureden gibt es aktuell nichts in Sachen Weiße Weihnachten, in Sachen Wintereinbruch“, so Wetter-Experte Dominik Jung, der lapidar feststellen muss: „Es ist einfach, wie es ist.“

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 2 bis 6 Grad, nachts 3 bis 1 Grad

Mittwoch: 3 bis 6 Grad, nachts +1 bis -1 Grad

Donnerstag: 3 bis 5 Grad, nachts 0 bis -4 Grad

Wetter-Wende in NRW

Denn, da sind sich der Meteorologe und die DWD-Experten einig: Nach dem dritten Adventswochenende geht die Temperaturkurve wieder steil nach oben. Bitter für weihnachtliche Romantiker: Die Prognosen der Wetterdienste deuten darauf hin, dass es bis Heiligabend so bleiben wird.

Dominik Jung („wetter.net„) sieht „wenige Chancen“, dass sich das Blatt bis Weihnachten in NRW wendet. Wir müssen uns also wohl darauf einstellen, dass es auch 2024 nichts wird mit Weißen Weihnachten.