Wetter-Wahnsinn: Epi-Zentrum in NRW – Experte staunt Bauklötze

Das Wetter in NRW ist in den vergangenen Tagen komplett abgerauscht. Nach den hochsommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende begann Mitte der Woche das große Frösteln. Der ein oder andere Radfahrer hat da auf dem Weg zur Arbeit in den Morgenstunden tatsächlich schon wieder zu Handschuhen gegriffen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte sogar in der Nacht auf Samstag (14. September) in Teilen von NRW vor Bodenfrost. Doch damit ist schon bald wieder Schluss.

Wetter in NRW: Achterbahnfahrt geht weiter

Denn schon am Wochenende geht es den Vorhersagen der DWD-Meteorologen langsam bergauf. Während im Südosten der Republik gewaltige Massen an Regen herunterkommen sollen, bleibt es dabei an beiden Tagen in NRW weitestgehend trocken. Am Montag (16. September) soll das Thermometer dann in Teilen des Landes schon wieder die 20-Grad-Marke knacken. Und das ist erst der Anfang.

So rechnen die Meteorologen damit, dass die Temperaturen im Laufe der Woche noch deutlich weiter nach oben gehen. Laut Dominik Jung knabbert NRW dann sogar schon wieder an der 30-Grad-Marke! Nirgendwo in Deutschland soll es dann wärmer werden als im Westen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 14 bis 17 Grad, nachts 8 bis 10 Grad

Sonntag: 16 bis 19 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Montag: 18 bis 21 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

30-Grad nach Frost in NRW?

Dem Wetter-Experten zufolge sollen es in NRW schon am Mittwoch flächendeckend über 25 bis 27 Grad werden. „Das können am Ende auch mal gemessene 28 oder 29 Grad werden“, deutet Dominik Jung („wetter.net„) den nächsten Wetter-Hammer in NRW an.

Zum Vergleich: Ganz im Süden der Republik sollen es nach dem Dauerregen und Schnee gerade einmal 10 bis 17 Grad werden. Der nächste Wetter-Wechsel in NRW steht also kurz bevor. Die Handschuhe können wir dann alle getrost wieder im Schrank verstauen.