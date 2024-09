Messer-Anschlag von Solingen: Ermittler verfolgen neue Spur – und suchen plötzlich diese Gegenstände

Drei Wochen sind nach dem brutalen Messer-Anschlag von Solingen (hier mehr lesen >>>) vergangen. Jetzt wendet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit.

Denn die Ermittler sind auf der Suche nach einem Handy und einer Uhr. Dabei ist gerade erst durchgesickert, dass den Beamten ein Mobiltelefon vorliegen soll, das dem Tatverdächtigen Issa Al H. gehört haben soll. Wie „Der Spiegel“ berichtet, soll das chinesische Fabrikat auf einer Wiese in der Nähe des Tatorts entdeckt worden sein. Doch nun kommt noch ein weiteres Smartphone ins Spiel.

Solingen: Polizei fahndet nach diesem Mobiltelefon

Bei dem Gerät handelt es sich um ein „Samsung Galaxy S23 FE“ (Farbe unbekannt). Es soll in möglicherweise beschädigtem Zustand am Tag der Tat (23. August) oder am Samstag darauf in Solingen abgelegt oder verloren worden sein, heißt es auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW. Hier wurde in mehreren Sprachen auch um Hinweise zu einer dunklen Armbanduhr mit möglicherweise blauem Ziffernblatt gebeten.

Die Polizei hatte erst am Mittwoch (11. September) eine Grünanlage in der Nähe einer Solinger Bushaltestelle durchsucht. Hier soll der Tatverdächtige am Abend des Anschlags in einen Bus eingestiegen sein. In welcher Verbindung das gesuchte Handy und die Uhr zu der Tat stehen könnten, ist bisher unklar.

Die Polizei NRW sucht nach zwei Gegenständen. Foto: Polizei NRW

Polizei bittet um weitere Hinweise

Vor der Suche nach dem Handy hatte die Polizei bereits ein Foto des Tatverdächtigen sowie einer gelben Regenjacke veröffentlicht. Die Ermittler fragten: „Wer kann Angaben zum abgebildeten Beschuldigten und seinen Aufenthaltsorten in der Zeit vom 23.08.2024 bis 24.08.2024 machen?“

Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsplakat nach dem Messer-Anschlag von Solingen. Foto: Polizei NRW

Du kannst den Ermittlern Hinweise in dem Fall geben? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0211-870 4084 oder an jede andere Polizeidienststelle. (mit dpa)