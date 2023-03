Wetter in NRW: Experten sicher – bitterer Dämpfer steht uns bevor

Das Wetter hat uns in NRW in den vergangenen Tagen entzückt (mehr hier). Nach einer kühlen ersten Monatshälfte mit zahlreichen Wintereinbrüchen, hat sich zum Ende der Woche die Sonne durchgesetzt. Vergangenen Freitag (17. März) kratzte das Thermometer sogar schon an der 20-Grad-Marke. Dabei hatte es zwei Tage davor noch in einigen Landesteilen geschneit.

Wetter-Experten hatten im Hinblick auf die Prognosen bis Monatsende schon den Frühling ausgerufen. Zwar hatte etwa der Meteorologe Dominik Jung betont, dass im April womöglich noch der eine oder andere Ausreißer in kältere Regionen auf uns warten könnte. Doch neue Prognosen deuten jetzt daraufhin, dass wir schon früher mit dem Dämpfer rechnen müssen.

+++ Wetter in NRW: Endlich Frühling – doch durch die milden Temperaturen lauert plötzlich diese Gefahr +++

Wetter in NRW: Bitterer Absturz in Aussicht

So prognostizieren die Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ nach Auswertung des europäischen Wettermodells von einem möglichen Temperaturabsturz schon ab dem 27. März. Demnach könnten kalte Luftmassen aus dem Norden dafür sorgen, dass die Schneefallgrenze in Deutschland wieder erheblich sinkt.

Bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad tagsüber könnten uns dann in NRW auch in tiefen Lagen wieder Graupelschauer und Graupelgewitter drohen. Die Experten betonen aber auch, dass das amerikanische Wettermodell von anderen Vorzeichen ausgeht. Demnach könnten uns die warmen Luftmassen aus südwestlicher Richtung noch bis zum April erhalten bleiben.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 11 bis 14 Grad, nachts Werte zwischen 8 und 4 Grad

Dienstag: 12 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Mittwoch: 12 bis 15 Grad, nachts Abkühlung aus bis zu 3 Grad

Wetter-Vorhersage in NRW

Welche Berechnung sich am Ende durchsetzt, werden die nächsten Tage zeigen. Bis dahin bleiben uns zunächst einmal die milden Temperaturen im zweistelligen Bereich erhalten. So frühlingshaft schön wie am Freitag soll es aber vorerst nicht werden.

Stattdessen müssen wir nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen mit reichlich Schauern rechnen. Im Südosten von NRW drohen am Sonntag sogar einzelne Gewitter und starke Böen.