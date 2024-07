Wetter in NRW: Von wegen zurücklehnen und Sommer genießen – jetzt kracht es schon wieder!

Das Wetter in NRW hat uns in den vergangenen Wochen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ob Grill-Abend, Kindergeburtstag oder Fan-Fest bei der EM – immer wieder mussten die schönsten Pläne wegen Gewittern und Co. abgeblasen werden.

In der dritten Juli-Woche hatten wir uns in NRW dann endlich mal auf entspannte Sommertage eingestellt. Doch gleich zu Beginn spielt das Wetter mal wieder nicht mit.

Wetter in NRW: HIER kracht es schon wieder

Die Aussichten für die dritte Juli-Woche hätten kaum verlockender sein können. Nach dem Temperatur-Absturz am vergangenen Wochenende klettert das Thermometer im Verlauf der Woche in ungeahnte Höhen. Am Wochenende soll die 30-Grad-Marke dann wieder in vielen Landesteilen geknackt werden.

Wer allerdings denkt, dass NRW in dieser Zeit von Regen verschont bleibt, sieht sich geschnitten. Denn schon am Montagabend (15. Juli) müssen wir nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einem Frontensystem rechnen, das uns erneut Schauer und Gewitter bringt. Den Meteorologen zufolge ziehen die Gewitter von Westen her übers Land. Vor allem im Süden von NRW soll es am Montagabend mächtig scheppern. Hier drohen nach DWD-Angaben Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 22 bis 24 Grad, nachts 15 bis 13 Grad

Mittwoch: 23 bis 26 Grad, nachts 14 bis 12 Grad

Donnerstag: 27 bis 29 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Wettervorhersage in NRW

Auch am Dienstag ist laut den Wetter-Experten des DWD immer wieder mit einzelnen Schauern oder Gewittern in NRW zu rechnen. „Die ganz großen Unwetter werden es wohl nicht werden“, beruhigt allerdings Diplom-Meteorologe Dominik Jung („wetter.net„).

Ab Mittwochabend soll sich dann die Sonne überall im Land dauerhaft durchsetzen. Mindestens bis zum Wochenende heißt es dann: Sonne satt und endlich schöne Sommertage.