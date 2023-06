Wetter in NRW: Experten rudern plötzlich zurück – „Was ein Umfaller“

Das Wetter hat uns in den letzten Tagen in NRW komplett verwöhnt. Durch strahlenden Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad sind die nasskalten Vormonate beinahe in Vergessenheit geraten. Bislang deutete viel darauf hin, dass die nächste Wetter-Wende in NRW kurz bevorstehen muss.

Doch die Meteorlogen sind komplett zurückgerudert – und gehen jetzt vom genauen Gegenteil aus. Doch zwischendurch wird es doch noch einmal turbulent.

Wetter in NRW: Prognosen zurückgezogen – „Meine Güte“

„Meine Güte, was ein Umfaller“, entfährt es Dominik Jung beim Blick auf die Regenprognose für den Juni 2023. Wochenlang habe das europäische Wettermodell einen zu nassen Monat berechnet. Doch die neuesten Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Statt reichlich Niederschlägen sollen im Juni nun bis zu 50 Liter Regen weniger pro Quadratmeter in NRW herunterkommen – mit gefährlichen Folgen (mehr hier).

In den nächsten Tagen ist nur vereinzelt mit Regen in NRW zu rechnen. Wenn, dann kommt es den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber gleich richtig dicke. So drohen bereits am Dienstagnachmittag (6. Juni) im Umfeld der Eifel einzelne Gewitter mit Starkregen. Auch in Ostwestfalen und im Sauerland könne es vereinzelt schauern. Ähnliches Bild am Mittwoch und Donnerstag. Da sagen die DWD-Experten vor allem in der Südosthälfte des Landes Gewitter voraus, bei denen es auch zu lokalen Starkregenfällen kommen kann.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 20 bis 24 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Donnerstag: 23 bis 26 Grad, nachts 14 bis 11 Grad,

Freitag: 26 bis 29 Grad, nachts 14 bis 9 Grad

Das sind die Wetter-Prognosen für den Sommer in NRW

Der Start ins Wochenende soll dann allerdings überwiegend freundlich sein. Auch in der nächsten Woche sind einzelne Regenfälle aber nicht ausgeschlossen. Ausgiebiger Landregen sei allerdings den Prognosen von Dominik Jung („wetter.net“) zufolge vorerst nicht zu erwarten.

Während im Juni in NRW also Dürre droht, rechnen die Experten bislang auch mit einem etwas zu trockenen Juli. Aktuellen Prognosen zufolge soll der August hingegen wenig Abweichungen im Vergleich zum Klimamittel aufweisen.