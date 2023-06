Wetter in NRW: Hitzewelle rollt an! Experten warnen – „Es wird RICHTIG heiß werden!“

Oh Junge, Junge! Das Wetter in NRW meint es ernst mit dem Sommer. Gleich zum Juni-Start haut der Wettergott schon Temperaturen über 25 Grad raus – doch es soll noch viel heißer werden.

Das versprechen zumindest Meteorologe Dominik Jung und die aktuellen Wetterkarten. Demnach dürfte uns schon in wenigen Tagen die erste richtige Sommerhitze bevorstehen. Also Sonnencreme nicht vergessen und genug trinken! Bei dem Wetter in NRW kannst du dir schnell mal einen Sonnenstich holen.

Wetter in NRW: Hitzewelle rollt auf uns zu

Bis zum Monatsende soll es warm bleiben. Da ist überhaupt keine Änderung zu erwarten, sagt Dominik Jung. Nur im Osten mischt ein Höhentief über Deutschland das Wetter auf und bringt Schauern oder auch einzelne Gewitter mit sich. Im Westen bleibt es aber weitestgehend trocken, sagt Jung. Währenddessen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Dienstag bis Donnerstag vor einzelnen Gewittern in Ostwestfalen und im Sauerland.

Das sind die heißen Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag : 22 bis 27 Grad, nachts 10 bis 14 Grad (8 Grad in der Eifel)

: 22 bis 27 Grad, nachts 10 bis 14 Grad (8 Grad in der Eifel) Mittwoch : 21 bis 24 Grad (in Hochlagen 19 Grad), nachts 10 bis 14 Grad (8 Grad in der Eifel)

: 21 bis 24 Grad (in Hochlagen 19 Grad), nachts 10 bis 14 Grad (8 Grad in der Eifel) Donnerstag: 23 bis 26 Grad (19 Grad im Hochsauerland), 11 bis 14 Grad (9 Grad im Bergland)

Quelle: DWD

25 bis 28 Grad und Sonne satt – so lässt es sich aushalten. Auch wenn die Trockenheit und Dürre sich dadurch auch langsam im Westen ausbreiten kann. „Da bräuchte es dringend mal Regen.“ Der wird hier aber erstmal nicht in ausreichender Menge kommen, dafür aber die erste Hitzewelle des Jahres.

„Es wird richtig heiß“

Das Hoch „Wiola“ im Nordwesten und „Xamara“ im Osten halten das sommerliche Wetter stabil. Und ab Freitag (9. Juni) wird es dann noch wärmer. „Es wird richtig heiß werden“, weiß der Experte. Am Freitag bereits über 30 Grad. Samstag dann sogar schon bis zu 32 Grad.

Und so geht es auch in die nächste Woche hinein. „Hochsommerwetter vom Feinsten.“ Und das bleibt auch so. „Der Sommer ist gekommen, um zu bleiben“, stellt der Diplom-Meteorologe fest. „Da kippt erstmal überhaupt nichts.“

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.