Wetter in NRW: Extreme Verhältnisse – HIER herrscht plötzlich Lebensgefahr!

Das Wetter in NRW macht mittlerweile ernst mit dem Winter. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen in Teilen des Landes in den zweistelligen Minusbereich. Fast überall herrscht Dauerfrost.

Das Winter-Wetter hat auf den Straßen in NRW in den vergangen Tagen schon für extrem gefährliche Verhältnisse gesorgt. Doch nicht nur im Straßenverkehr musst du aufpassen. Einige Gebiete in NRW darfst du aktuell nicht einmal mehr betreten!

Wetter in NRW: Hier herrscht Lebensgefahr

Knackige Temperaturen und reichlich Schneefall haben das Sauerland in den vergangenen Tagen in ein wahres Winterparadies verwandelt. Freizeitsportler jubeln über den traumhaften Anblick. Doch die Freude wird getrübt über eine Meldung der Stadt Winterberg.

Denn der Schnee verwandelt einige Wanderwege in gefährliche Fallen. Schwere Äste und Baumkronen drohen nach Angaben der Stadt unter der Last der Schneemassen zu brechen und plötzlich herunterzukrachen. „Daher dürfen die Wälder in den Hochlagen in den nächsten Tagen nicht betreten werden“, teilte die Stadt mit. Einige Wege wurden deshalb abgesperrt. „Betroffen sind Höhenwege ab 650 bis 700 Metern“, teilte Bernward Leber vom Forstamt Winterberg mit.

Gefährliche Wetter-Lage in NRW – das sind die Aussichten

Wann die Wanderwege wieder freigegeben werden können, sei unklar: „Wir warten jetzt darauf, dass Tauwetter kommt. Aber das sieht im Augenblick nicht so aus“, so Bernward Leber. Das sieht auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) so.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Mittwoch: -2 bis 1 Grad, nachts -3 bis -8 Grad

Donnerstag: 0 bis 2 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu -7 Grad

Freitag: -1 bis 2 Grad, nachts bis -7 Grad

Die DWD-Meteorologen gehen davon aus, dass die Kältewelle noch mindestens bis zum Wochenende andauert. Erst zu Beginn der nächsten Woche sollen die Werte wieder über dem Gefrierpunkt liegen. Dann rechnen die Wetter-Experten auch wieder mit den nächsten größeren Niederschlägen. Die dürften dann aufgrund der steigenden Temperaturen überwiegend als Regen herunterkommen.