Wetter in NRW: Geht das denn schon wieder los? Böse Erinnerungen werden wach

Am Wochenende hat uns das Wetter in NRW mächtig verwöhnt. Insbesondere am Samstag (9. März) erstrahlte der Himmel im ganzen Land im kräftigen Blau. Am Sonntag sollten die Temperaturen in Teilen des Landes sogar wieder über die 15-Grad-Marke klettern.

Doch Richtung Abend war es dann plötzlich vorbei mit der Herrlichkeit. Das Wetter in NRW verpasste uns einen herben Dämpfer. Zum Wochenbeginn warnt sogar der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter in NRW: Böse Erinnerungen werden wach

Strahlend blauer Himmel und Sonne satt. Das Wochenende entschädigte uns in NRW für den extrem regenreichen Winter. Doch am Sonntagabend wurden plötzlich Erinnerungen an den ständigen Dauerregen aus Dezember und Januar wach. Denn plötzlich ergoss sich ein heftiger Regen über große Teile des Landes. Am Montag ist die Lage noch nicht überstanden.

So warnen die DWD-Meteorologen für den Südwesten des Landes noch bis Dienstagnacht vor teilweise ergiebigen Dauerregen. Stellenweise könnten bis zu 30 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Vereinzelt könnten Straßen und insbesondere Unterführungen überflutet werden. Müssen wir also mit ähnlichen Hochwasser-Lagen wie zum Jahreswechsel in NRW (mehr hier >>>) rechnen?

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 8 bis 11 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Mittwoch: 11 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Donnerstag: 15 bis 19 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

Das sind die Wetter-Aussichten für NRW

Die Antwort lautet: nein. Denn ab Dienstag soll sich die Lage wieder deutlich entspannen. Dann sollen nicht nur die Temperaturen wieder langsam steigen. Auch die Regenfälle sollen wieder deutlich nachlassen. Am Donnerstag kratzen die Werte dann in Teilen des Landes sogar an der 20-Grad-Marke.

Die ungemütliche Wetterlage ist also bald überstanden. Wie dramatisch Unwetter ausgehen können, zeigt die Lage in Frankreich. Im Südosten des Nachbarlandes sind am Wochenende bei Hochwasser drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Opfer seien in einem Auto nahe Avignon gefunden worden. Ein drittes Opfer sei am frühen Samstagabend mit seinem Geländewagen ebenfalls nahe Avignon vom Hochwasser mitgerissen worden. (mit dpa)