Wetter in NRW: Experte warnt vor großer Gefahr – „Zuletzt bei Ahrtal-Flut gesehen“

Das Wetter in NRW will aktuell nichts vom Winter wissen. Seit Wochen ist es viel zu warm für diese Jahreszeit. Und daran wird sich aktuellen Vorhersagen zufolge auch vorerst nichts ändern.

Hinzu kommt jetzt eine beunruhigende Entwicklung. Dominik Jung („wetter.net“) warnt vor extremen Regenmengen, die in den nächsten Tagen in NRW erwartet werden. Der Wetter-Experte zieht einen düsteren Vergleich.

Wetter in NRW: Heftige Prognose

„So eine heftige Regensummen-Karte habe ich zuletzt bei der Ahrtal-Flut gesehen“, sagte der Meteorologe am Montag (9. Januar) bei der Aussicht der erwarteten Niederschlagsmengen in den nächsten Tagen. Von 100 bis zu 240 Liter Regen pro Quadratmeter seien möglich. Zur Einordnung schob der Wetter-Experte allerdings nach, dass vergleichbare Regenmassen beim Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 innerhalb von 24 bis 36 Stunden herunterkamen.

In diesem Fall ist von einem Zeitraum der nächsten zwei Wochen die Rede. Dennoch: „Das könnte tatsächlich am Rhein und seinen Nebenflüssen ein größeres Hochwasser bringen“, warnt Dominik Jung.

Wetter-Vorhersage: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Dienstag: 6 bis 9 Grad, nachts zwischen 8 und 3 Grad

Mittwoch: 8 bis 11 Grad, nachts Abkühlung auf 6 bis 4 Grad

Donnerstag: 7 bis 10 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Das sind die Aussichten

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den nächsten Tagen mit reichlich Niederschlag. Am Montag mussten wir neben Regen- und Graupelschauern sogar vereinzelt mit kurzen Gewittern rechnen. Dazu fegte uns weiter ein stürmischer Wind um die Ohren.

Und daran soll sich laut Dominik Jung angesichts einer vorherrschenden Westwetter-Lage nichts ändern. So soll uns am Wochenende ein Sturm nach dem nächsten heimsuchen. Der Meteorologe sprach bei „wetter.net“ von Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Dabei sollen die Temperaturen nach einem kleinen Zwischentief zu Anfang dieser Woche Richtung Wochenende wieder an der 10-Grad-Marke kratzen. Der Winter lässt in diesem Jahr also weiter auf sich warten.