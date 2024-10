Wetter in NRW: Experte schlackert mit den Ohren – „Ungewöhnlich“

In den letzten Tagen hat der Herbst gezeigt, was in ihm steckt. Einstellige Temperaturen und ein Mix aus Wolken, einzelnen Schauern und Sonne bestimmten das Wetter in NRW.

Auch am Montag (14. Oktober) sollte es schmuddelig weitergehen bei Werten um die 12 Grad und starker Bewölkung. Doch schon sehr bald wendet sich das Blatt.

Wetter in NRW am Wendepunkt

Dahinter steckt ein Hochdruckgebiet, dass sich ab Montag in Deutschland ausbreitet. In den nächsten Tagen strömt damit warme Luft aus dem Süden auch nach NRW. In der Folge knackt das Thermometer stellenweise wieder die 20-Grad-Marke. Und das, nachdem in der Nacht auf Dienstag (14. Oktober) in höheren Lagen des Landes noch Bodenfrost drohte.

Besonders schön soll es dann insbesondere am Mittwoch werden. Dann kann es in NRW bis zu 22 Grad werden und weitgehend freundlich. Erst am Donnerstag drohen dann bei weiterhin milden Temperaturen ein paar mehr Regentropfen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 13 bis 17 Grad, nachts 11 bis 8 Grad

Mittwoch: 18 bis 22 Grad, nachts 15 bis 11 Grad

Donnerstag: 18 bis 21 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Experte staunt über Wetter in NRW: „Ungewöhnlich“

Im Verlauf der Woche sinken die Temperaturen zwar leicht. Doch es bleibt äußerst Mild. „Und auch Montag in einer Woche geht es insgesamt ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit weiter“, staunt Dominik Jung. Nach Angaben des Meteorologen könnte in NRW dann die 20-Grad-Marke geknackt werden. Dabei bleibt es oft bewölkt, nur zeitweise setzt sich auch mal die Sonne durch.

Auch bis zum Monatsende erwartet Dominik Jung („wetter.net„) angesichts der aktuellen Wetterprognosen keine großartigen Temperaturabfälle mehr. Dazu soll es zwar ab und an etwas regnen. Doch von einem herbstlichen Schmuddelwetter soll sich im restlichen Verlauf des Monats keine Spur mehr finden.