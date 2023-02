Wetter in NRW: Experte reibt sich wegen dieser Prognose die Augen – „Es ist krass“

In NRW hat das Wetter am Dienstag (14. Februar) bundesweit die Nase vorn. Nirgendwo wurden höhere Temperaturen gemessen als in Düsseldorf. 15,5 Grad erreichte das Thermometer in der NRW-Landeshauptstadt. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch in den nächsten Tagen bleibt es für diese Jahreszeit äußerst mild.

Genau das hatte Dominik Jung für Mitte Februar auch prognostiziert (mehr hier). Für die Prognosen anderer Meteorologen hat der Wetter-Experte deshalb wenig Verständnis. Deren Quellen stempelt er als unseriös ab.

Wetter in NRW: Experte spricht Klartext – „Nur Unsinn“

Arktische Kälte sei von manchem selbsternannten Experten für Mitte Februar ausgerufen worden, erinnert Dominik Jung bei „wetter.net“. Die tatsächlichen Temperaturen rund um den Valentinstag sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Kein Wunder, dass der Meteorologe zum Rundumschlag ausholt – zumal seiner Ansicht nach unseriöse Prognosen eines zerfallenen Polarwirbels erneut eine Kältewelle für Ende Februar bis Anfang März in Betracht zögen.

„Es ist krass wie immer wieder aufs Neue diese Geschichten vom Polarwirbel und der großen Kälte für uns in Deutschland aus dem Hut gezaubert werden“, findet der Wetter-Experte. Er erklärt, dass es sich bei Polarwirbel kalte Luftmassen rund um den Nordpol handeln würde. Diese Kälteansammlung teile sich hin und wieder, wodurch ein Teil der Kälte abziehen könne. Ungewiss sei jedoch die Richtung. „Es wird dabei aber jedes Mal spekuliert, dass es uns in Deutschland treffen wird oder könnte. Doch das ist völlig unseriös, denn niemand weiß im Vorfeld was mit den kalten Luftmassen genau passiert. Und so ist es dann auch Jahr für Jahr nur Unsinn, der da von einigen ‚Experten‘ verbreitet wird“, schimpft Dominik Jung.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 10 bis 14 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Donnerstag: 9 bis 12 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Freitag: 10 bis 14 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Wetter in NRW: Das sind die Aussichten

Nach Auswertung seiner Quellen kommt der Meteorologe zu dem Schluss, dass bis Anfang März die Temperaturen zwar wieder leicht zurückgehen könnten. Von einer drohenden Kältewelle sei allerdings keine Spur. Stattdessen dürfte der Februar im Verhältnis zum Klimamittel erneut deutlich zu warm ausfallen.

Außerdem sei in den nächsten zwei Wochen nur vereinzelt mit Niederschlägen zu rechnen, verrät Dominik Jung bei „wetter.net“. Ungemütlich wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings noch in dieser Woche. Denn ab Freitag drohen stürmische Böen und zahlreiche Niederschläge. Auch bei den Altweiber-Feierlichkeiten müssen sich die Jecken laut DWD auf ein paar Regentropfen einstellen.