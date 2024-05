Wetter in NRW: Sonne an Pfingsten? Experte winkt ab – „Wird heftig“

Ach, wäre es nicht schön, wenn das Wetter in NRW am verlängerten Pfingstwochenende mal so richtig sonnig und heiter werden würde? Doch das bleibt in diesem Jahr offenbar nur Wunschdenken. Denn die Meteorologen sagen etwas ganz anderes voraus.

+++ Wetter in NRW: Experte gibt üble Warnung ab – es droht Ungemach +++

„So trocken wie das Himmelfahrtswochenende wird das nicht“, kann auch Dominik Jung von „wetter.net“ bereits absehen. Er spricht sogar von einer „brisanten Wetter-Lage“. Was in den kommenden Tagen – und vor allem an Pfingsten – in NRW abgeht, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Jetzt geht’s richtig ab

Wo es Montag und Dienstag noch schön aussieht, zieht es sich ab Mittwoch (15. Mai) zu. Dann zieht ein Tief nach dem anderen nach NRW rein, angefangen mit dem Tief „Juli“. Das spielt wohl weniger auf sommerliches Wetter als viel mehr auf sommerliche Gewitter an. Und die haben es in der laufenden Woche ziemlich in sich.

So wie es kürzlich in Frankreich zu Sturzfluten kam, könnte sich jetzt auch im Westen Deutschlands ein solches Drama ereignen. Denn aufgrund fehlender Luftbewegung werden sich auch die Gewitter erst einmal über dem Westen halten. Meteorologe Dominik Jung spricht von einer „eingefahrenen Wetter-Lage, wo kaum noch was geht“. So könnte innerhalb kürzester Zeit viel Regen an ein und demselben Ort herunterkommen und für Überschwemmungen und Sturzfluten sorgen – und das tagelang.

Wetter in NRW: Pfingsten fällt ins Wasser

„Das sind dann wahre Wasserbomben, die da vom Himmel kommen“, warnt der Wetter-Experte vorab. „Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das ist teilweise lebensgefährlich“. Vollgelaufene Keller oder überflutete Straßen – das erwartet NRW jetzt in den kommenden Tagen. „Natürlich bekommt nicht jeder diese Unwetter ab, aber dort, wo sie niedergehen, wird es heftig!“ So könnten die einen in den Wassermassen versinken und die anderen bleiben auf dem Trockenen sitzen.

Die „scharfe Wettergrenze“ sorgt „regional eng begrenzt“ für starke Gewitterlagen – auch an Pfingsten? Bisher sieht es so aus. Zwar halten sich aller Voraussicht nach die Temperaturen am kommenden Wochenende stabil über 20, teilweise sogar bei 25 Grad, doch soll auch dann noch viel Regen vom Himmel kommen. Auch am Pfingstsonntag (19. Mai) warnt Jung von „wetter.net“ nach wie vor vor Sturzfluten.