Wetter in NRW wird immer extremer – Stadt warnt vor großer Gefahr: „Schützt euch und eure Liebsten!“

Das Winter-Wetter hat uns in NRW weiter fest im Griff. Auch am Samstag (17. Dezember) herrscht Dauerfrost im gesamten Bundesland bei Temperaturen zwischen 0 und -5 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Nacht auf Sonntag vor strengem Frost bis teilweise -12 Grad.

Während viele Menschen unter der extremen Kälte leiden, lockt das Wetter dem ein oder anderen wagemutigen Freizeitsportler hervor. Die Stadt Dortmund hat jetzt jedoch vor leichtsinnigem Verhalten gewarnt. In Münster ist es bereits zu spät!

Wetter in NRW: „Schützt euch und eure Liebsten“

So sind viele Gewässer durch den Frost der vergangenen Tage leicht angefroren. Doch die ersten Eisschichten seien viel zu dünn, um sie zu betreten, teilte die Stadt Dortmund eindringlich via Twitter mit. Auch wenn das Eis auf zugefrorenen Gewässern stabil wirke, bestehe akute Gefahr, dass selbst Kinder oder Hunde mit ihrem vergleichsweise niedrigen Gewicht einbrechen.

Der Appell der Stadt Dortmund angesichts der lebensgefährlichen Situation: „Schützt euch und eure Liebsten!“ Warnung genug sollte ein Vorfall in Münster am Samstag sein. Die Polizei warnte am Nachmittag ebenfalls dringend davor, die Eisfläche zu betreten. „Soeben sind eine Mutter und ihr Kind eingebrochen“, teilten die Beamten mit. Zum Glück ging der Vorfall glimpflich aus: „Sie sind wohlauf, wurden aber durch Rettungskräfte der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.“ Trotz des Vorfalls berichten die Einsatzkräfte von zahlreichen Personen, die sich auf dem teilweise zugefrorenen See befanden. „Verlasst bitte die Fläche!“, warnen die Beamten, die mit zahlreichen Kräften vor Ort sind.

Winter-Wetter adé – jetzt kommt die Wende

Die wichtige Warnung der Stadt gilt allerdings nur noch ein paar Tage lang. Denn dann müssen wir uns ohnehin von Schnee und Eis verabschieden. Denn nach der klirrenden Kälte in der Nacht auf Sonntag steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben wieder in den positiven Bereich. Bevor die Wetter-Wende am Montag perfekt ist, kommt in der Nacht auf Montag allerdings eine brisante Mischung auf uns zu. Bei Werten um den Gefrierpunkt soll es vor allem in Ostwestfalen und im Bergland zu gefrierendem Regen kommen. Die DWD-Meteorologen warnen vor erheblicher Glatteisbildung!

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 0 bis 3 Grad, nachts -3 bis 2 Grad

Montag: 7 bis 10 Grad, nachts 3 bis 7 Grad

Dienstag: 7 bis 11 Grad, nachts 3 bis 7 Grad

Auch an anderen Orten könne es dann glatt werden. Erst mit dem Tauwetter im Verlauf des Montags soll die Glatteisgefahr abnehmen. Dann erwarten uns in NRW in den kommenden Tagen deutlich mildere Temperaturen . Teilweise steigt das Thermometer sogar wieder in den zweistelligen Bereich. Dabei musst du auch immer wieder mit Niederschlag rechnen.

Kurz vor Weihnachten sollen die Temperaturen dann wieder leicht sinken. Ob mancherorts dann auch Schnee drin sein wird, müssen die Entwicklungen der nächsten Tage zeigen.