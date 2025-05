Wetter in NRW: Experte mit dringender Warnung – „Sehr hohe Werte!“

Das Wochenende steht vor der Tür und gerade für den Muttertag am Sonntag (11. Mai) haben einige Menschen in NRW wohl besondere Ausflüge ins Freie geplant. Das Wetter in NRW dürfte da auch keinen Strich durch die Rechnung machen – das Hoch Riccarda „hält am Wochenende die Stellung“, prognostiziert Wetter-Experte Dominik Jung.

Schon am Samstag ist das Wetter in weiten Teilen von Deutschland „relativ entspannt“, die Sonne scheint und bringt je nach Region Temperaturen von bis zu 23 Grad – in NRW kann man von mindestens 22 Grad ausgehen. Doch das Wetter hat nicht nur gute Seiten! Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW bringt Sonne satt

Das sonnige Wetter an diesem Wochenende in NRW bringt gleichzeitig einen Vorgeschmack auf die folgende Woche. Zwar wird es nach einem warmen Samstag in der Nacht zu Sonntag erst wieder kühler mit einstelligen Werten, der Muttertag bringt uns in NRW aber dann wieder viel Sonnenschein mit Temperaturen von um die 24 Grad.

Auch der Montag wird laut „Wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung ein absoluter Sommertag, genauso wie die restlichen Tage dieser Woche, die meist zwischen 18 und 23 Grad warm werden. Nur in Richtung Osten sind „vielleicht mal ein paar Wolken unterwegs, einzelne Schauer oder Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen“. Dennoch gilt vor allem auch in NRW: „Es fehlt weiterhin an Niederschlag.“

Experte warnt vor dieser Gefahr

Doch nicht nur drohende Dürre und Trockenheit sind die Probleme, die das sommerliche Wetter in NRW und Deutschland mit sich bringen. So erinnert Wetter-Experte Dominik Jung in seiner Prognose, welche Gefahr die aktuelle Wetterlage birgt. „Es ist wirklich sehr sonnig in den kommenden Tagen und das heißt, der UV-Index erreicht sehr hohe Werte. Bitte unbedingt an Sonnenschutz denken!“, so der deutliche Hinweis.

Wer sich ordentlich schützt, hat auch nächstes Wochenende noch die Möglichkeit, die Sonne gefahrlos zu genießen. Auch am 17. und 18. Mai bietet das Wetter in NRW „perfektes Wander- und Ausflugswetter“ bei 17 bis 22 Grad. Erst am Montag (19. Mai) danach könnte es ein paar Wolken geben – allerdings auch eher im Osten und weniger in NRW.