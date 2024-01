Wetter in NRW: Frost-Peitsche macht Experte baff – „Geht ziemlich kalt zur Sache“

Der Blick auf die Wetter-Daten ist eindeutig: Nach einem milden Jahresendspurt 2023, der uns zu Weihnachten und Silvester teils zweistellige Temperaturen bescherte, startet 2024 nun mit einer wahren Kältewelle. Auch in NRW.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnte daher bereits vor einem „Polarexpress“ in den kommenden Tagen (>> hier mehr dazu). Jetzt wird der Experte noch einmal deutlich: „Es geht ziemlich kalt zur Sache“.

Wetter in NRW: Frost-Peitsche nähert sich

„Es ist aber wirklich schon eine Krux“, meint Dominik Jung von „wetter.net“. Der Diplom-Meteorologe arbeitet mit mehreren Wetter-Modellen – und die legen aktuell Wert auf ganz unterschiedliche Dinge. So errechnet das CFS-Modell („Climate Forecast System“ = „Klima-Vorhersage-System“) bereits eine gesamte Prognose für den Januar 2024, der wohl vergleichsweise milde ausfallen soll – während das GFS-Modell („Global Forecast System = „Globales Vorhersage-System“) eine bis zu 14 Tage andauernde Kältewelle für Deutschland vorhersagt.

„Ist alles ein bisschen verwirrend“, gesteht auch Jung – der jedoch für die Zuschauer sofort einordnet, dass sich die Prognosen kurzfristiger Modelle (wie dem GFS) häufig von langfristigen Modellen (wie dem CFS) unterscheiden. „Die 100-Prozent-Prognose wird es in der Physik sowieso nie geben“, so der Experte.

Die vorausgesagte Kältewelle wird jedoch mit 100-prozentiger Sicherheit kommen!

Nachts bis zu -20 Grad?

Wer sich am Montag (8. Januar) auf den Weg zur Arbeit macht, für den „geht es ziemlich kalt zur Sache“, betont Dominik Jung. In NRW sind in der Nacht auf Montag bis zu -6 Grad möglich, tagsüber „erwärmt“ es sich maximal auf 0 Grad. „Plötzlich landen wir im Dauerfrost“, so Jung.

Trotz Sonnenschein ab Dienstag (9. Januar) bleibt es eisig kalt, die Temperaturen pendeln sich auch tagsüber unter Null ein. Bis Freitag ändert sich daran nicht viel.

Und vor allem nachts wird es bitterkalt: Jung spricht von -10 Grad – oder, sollte Schnee fallen, sogar bis zu -20 Grad. Brrr!