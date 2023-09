Wetter in NRW: Experte fällt vom Glauben ab – „Meine Güte“

„Meine Güte“, entfährt es Dominik Jung beim Blick auf das rekordverdächtige Wetter in NRW. Noch nie seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen war der September so warm wie in diesem Jahr.

Zwar müssen wir uns in den nächsten Tagen auf einen kurzen Herbst-Einschub einrichten. Doch der Wetter-Experte macht jetzt schon wieder Hoffnung auf die Sonnenseiten des Lebens.

+++ Wetter in NRW: Seltenes Phänomen macht Experten stutzig – “Ungewöhnliche Zugbahn” +++

Wetter in NRW: Gewitter, Frost und eine Wende

19 Grad in Duisburg, Essen, 18,8 Grad, Bochum 18,4 Grad – und das um kurz vor 4 Uhr am Donnerstagmorgen (21. September)! Meteorologe Dominik Jung ist baff: „Das sind Frühtemperaturen, die kennt man eigentlich aus Juli und August, aber nicht aus Ende September.“ Es heizte also noch einmal ordentlich auf, bevor uns im Tagesverlauf eine Kaltfront erwischt – und die hat es in sich.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 15 bis 20 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Samstag: 14 bis 19 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Sonntag: 20 bis 22 Grad nachts 16 bis 19 Grad

Nicht nur gehen die Temperaturen zeitweise in den Keller. In NRW drohen auch kräftige Gewitter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir sogar mit Starkregen mit bis zu 25 Litern Regen pro Stunde rechnen. Auch am Freitag soll es reichlich wechselhaft bleiben. Dabei schaffen es die Werte kaum mehr über die 20-Grad-Merke. Doch siehe da. Das Wetter in NRW hält die nächste Überraschung für uns bereit.

Irres Wetter: „Man mag es kaum glauben“

So sollen die Temperaturen in der nächsten Woche schon wieder mächtig steigen. „Man mag es kaum glauben“, blickt Dominik Jung („wetter.net“) voraus. Die 25-Grad-Hürde dürfte dann in NRW locker fallen. In manchen Teilen Deutschlands seien sogar Mitte nächster Woche 30 Grad drin!

„Der Sommer scheint in diesem Jahr wirklich ein Comeback nach dem nächsten geben zu wollen“, fasst der Wetter-Experte zusammen. Eine Wende, die viele willkommen heißen dürften.