Wetter in NRW: Experte fällt vom Hocker – „Fetter Tiefschlag“

Bis zu minus 5 Grad, Schnee in höheren Lagen und zunehmende Glätte durch überfrierende Nässe. Die Wetter-Aussichten in den Nächten rund um das dritte Adventswochenende in NRW haben es in sich.

Aufgrund der Wetter-Lage haben Winterfreunde zuletzt Hoffnung auf Weiße Weihnachten in NRW geschöpft. Doch die Entwicklung nach Sonntag (15. Dezember) sorgen für gedämpfte Stimmung.

Wetter in NRW: Wende nach dem dritten Advent

Wir schreiben das Jahr 2010. Ganz NRW ist an Heiligabend flächendeckend in einen weißen Umhang gehüllt. Die Menschen an Rhein und Ruhr genießen die romantische Atmosphäre Weißer Weihnachten. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass sich mehr als ein Jahrzehnt später ein solches Ereignis nicht wiederholen sollte.

Nach dem Wintereinbruch im November schien jedoch 2024 eine Rückkehr der Weißen Weihnachten mal wieder realistisch. Doch jetzt spricht Wetter-Experte Dominik Jung von einem „fetten Tiefschlag“ für alle, die ihre Daumen für einen Wintereinbruch vor Heiligabend gedrückt halten.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen rund um das 3. Adventswochenende:

Samstag: 1 bis 4 Grad, nachts 3 bis -1 Grad

Sonntag: 5 bis 8 Grad, nachts 5 bis -1 Grad

Montag: 9 bis 11 Grad, nachts 9 bis 3 Grad

Wetter-Experte will Hoffnung nicht aufgeben

Denn nicht nur schießen die Temperaturen nach dem dritten Advent vorübergehend in die Höhe. Auch die ersten Prognosen für die anstehenden Feiertage lassen die Hoffnungen auf Schnee an Weihnachten schmelzen. So könnten die Werte in NRW am ersten Weihnachtstag sogar in den zweistelligen Bereich klettern!

Doch der Meteorologe klammert sich noch an einen letzten Strohhalm. Denn nach einem Wärmeschub zu Beginn der Woche sollen die Werte Richtung 4. Advent wieder sinken. „Solange diese Abkühlung noch zu sehen ist in den Ensembles haben wir für Winterfreunde noch Hoffnung auf Schnee zum Fest“, so Dominik Jung („wetter.net„) und hält fest: „Denn da ist alles noch offen.“