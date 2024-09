Wetter in NRW: Unwetter-Keule trifft Westen aus dem Nichts! „Könnte zum Problem werden“

Der Altweibersommer ließ uns in NRW die letzten Tage nochmal richtig schön genießen. Bei bis zu 25 Grad konnten wir uns Ende September kaum beschweren, was das Wetter im Westen betraf.

Damit ist laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung in dieser Woche aber endgültig Schluss! Der Sommer verabschiedet sich mit einem krachenden Finale. Das Wetter in NRW hält ein fieses Unwetter für uns bereit.

+++ Wetter in NRW: Experte ist nach Prognose fassungslos – „Hätte gerne anderen Winter“ +++

Wetter in NRW: Von Sommer-Sonne zu Herbst-Gewitter

Schon am Donnerstag (26. September) soll die Unwetter-Keule im Westen zuschlagen. Und die „könnte zum Problem werden“, überbringt Jung vorsichtig die Hiobsbotschaft. Denn Starkregen und Sturm sind keine gute Kombi. Kleine Bäche können da auch mal schnell anschwellen, „da muss man aufpassen“.

Auch spannend: NRW: Grenzkontrollen verlaufen anders, als erwartet – Schleuserbanden suchen plötzlich neue Wege

Gepaart mit Blitz und Donner, steht da laut dem Wetter-Experten von „wettern.net“ in NRW ein „ganz schön verrücktes Herbst-Wetter“ vor der Tür. Und das soll im Westen laut aktuellen Prognosen bis Freitag (27. September) anhalten.

Irre Wende zum Oktober-Beginn

Nur der Samstag (28. September) bringt uns eine leichte Wetter-Beruhigung und lässt uns bei diesen Voll-Herbst-Aussichten erst mal durchatmen. Doch auch der übrige Verlauf des Septembers kündigt ein krachendes Finale an.

Diese Themen und News von unserer Seite könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Wird der Oktober auch dementsprechend turbulent starten? Nicht ganz. Laut Dominik Jung machen der Wetter-Mix aus Unwetter und Temperatursturz pünktlich zum Monatswechsel erst mal Pause in NRW. So krachend der September zu Ende geht, so schön könnte der Oktober starten. Was uns im Halloween-Monat sonst noch bevorstehen könnte, das erfährst du im aktuellen Youtube-Video von „wetter.net“ >>>.