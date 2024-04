Wetter in NRW: Trog rast auf uns zu – mit heftigen Folgen

Bei dem Wort Trog müssen viele wahrscheinlich erst einmal an einen Futtertrog denken. Doch Wetter-Experten bezeichnen damit eine auf der Wetterkarte optische Ausbuchtung innerhalb eines Tiefdruckgebiets – eben wie ein Trog. Und genau so ein Trog dehnt sich jetzt nahe der NRW-Grenze aus.

Was das wohl für das Wetter in NRW bedeutet? In der Nähe von Trogen gibt es meist vermehrt Gewitter und Stürme oder auch starke Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) anmerkt. Doch könnte jetzt auch das genaue Gegenteil eintreten.

Wetter in NRW: Trog breitet sich aus

Der angesagte Trog befindet sich aktuell westlich von Deutschland und breitet sich weiter aus – allerdings in Richtung Süden. Somit dürften mögliche Gewitter eher an uns vorbeiziehen. Doch was bewirkt der Trog dann? Laut den Experten von „Wetterprognose-Wettervorhersage.de“ soll sich damit jetzt frühlingshaftes bis sommerliches Wetter in Deutschland einstellen.

Der Trog bringt demnach warme Luftmassen Richtung Norden. Am Wochenende können die Temperaturen so wieder auf bis zu 20 Grad steigen. Die Wolken und Schauer verdunkeln den Himmel am Samstag (27. April) allerdings weiterhin.

Wetter in NRW liefert sich Schlagabtausch

Erst am Sonntag (28. April) ändert sich das Wetter merklich. Es wird noch ein bisschen wärmer und verbreitet trockener. Die richtige Sommerwende steht allerdings erst zum Monatswechsel an. Am Montag und Dienstag nehmen die Schaueraktivitäten noch einmal zu. Ab dem 1. Mai dann erwarten uns sommerliche Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Dazu scheint auch wieder ordentlich die Sonne.

Am Donnerstag (2. Mai) und Freitag (3. Mai) erwischt uns dann noch einmal ein Tiefdruckausläufer, der etwas auf die Stimmung drückt. Wie lange der über Deutschland bleibt, hängt von der genauen Position des Troges und des Hochdrucksystems ab, zwischen denen wir aktuell feststecken. Diese verschieben sich immer wieder, was eine genaue Prognose schwierig macht. Es bleibt uns also wohl oder übel nicht anders übrig, als abzuwarten.