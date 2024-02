Wetter in NRW: Experte gibt auf – „Kaum noch Hoffnung“

Immer wieder haben Winterfreunde hoffnungsvolle Blicke auf die Wetterdaten geworfen – aber es sollte offenbar einfach nicht sein…

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung bekommt das mit. „Winterfreunde fragen sich seit Tagen: Gibt’s denn nochmal Chancen auf Schnee, auf Dauerfrost in diesem Februar 2024?“, sagt er in seinem neuesten Prognose-Video auf „wetter.net“. Und dann die niederschmetternde Nachricht: „In diesem Februar gibt’s kaum noch Hoffnung für Winter-Fans in Sachen Schnee und Dauerfrost.“

Was uns stattdessen beim Wetter in NRW erwartet, klingt schon viel mehr nach Frühling!

Wetter in NRW: Keine Winter-Chance mehr

Der Blick auf die Wetterkarte treibe „jedem Winterfan die Zornesröte ins Gesicht“, meint Experte Jung und zeigt auf eine Grafik, die die Temperaturabweichung vom langjährigen Klimamittel darstellt. Und siehe da: Der Februar ist aktuell bis zu 15 Grad wärmer als er es normalerweise um diese Zeit sein sollte!

Im Nachbarland Frankreich könnten am Donnerstag sogar die 23 Grad geknackt werden – im Februar! „Zur Erinnerung: Ab 25 Grad sprechen wir Meteorologen von einem Sommertag“, gibt Jung zu bedenken.

Ganz so warm wird es NRW zwar nicht, aber dennoch beschert uns die aktuelle Wetter-Lage am Donnerstag (15. Februar) und Freitag (16. Februar) Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. „Absolutes Voll-Frühlingswetter“, meint auch Jung. Denn in der prallen Sonne wird sich das Ganze mehr nach 22 oder 23 Grad anfühlen.

Grund dafür sind milde Luftmassen aus Südwesteuropa, die das Hoch Georg nach Deutschland bringt.

Frühlingswetter nutzen, bevor es zu spät ist

Einen Trend zur Abkühlung gibt es zwar, aber das macht bei diesen Werten keinen krassen Unterschied. „Eine Abkühlung auf 5 bis 8 Grad – was hat das mit Winter zu tun?“, fragt auch Dominik Jung ironisch.

Den kurzen Wärmeschub vor dem Wochenende sollte man dennoch nutzen. Denn ab Montag (19. Februar) beginnt in NRW eine ziemlich verregnete Woche bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad.