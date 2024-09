Wetter in NRW: Nach traumhaftem Wochenende – Experte sorgt für bittere Gewissheit: „Endgültig Schluss“

Vielen Menschen konnten ihr Glück in Deutschland kaum glauben, als es am Wochenende (20.-22. September) nochmal richtig warm wurde. Das Wetter in NRW kletterte in manchen Städten sogar in den hohen 20-Grad-Bereich.

So könnte es für die meisten am liebsten auch noch weitergehen, zumal der Sommer doch recht bescheiden und mit viel Regen versehen war. Allerdings sehen die Prognosen für das Wetter in NRW alles andere als sonnig aus.

Wetter in NRW: Regen und Wind setzen sich durch

„Der Altweibersommer hört in dieser Woche auf“ – mit dieser düsteren Prognose leitet Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Montagmorgen (23. September) seine „Wetter.net“-Folge auf Youtube ein. Damit schafft der Experte direkt mal bittere Gewissheit und lässt alle Hoffnungen auf weitere sonnige Tage platzen.

Am Montag halte sich der Wetter-Sturz noch in Grenzen. „Im Westen bereits dichte Wolken, auch hier und da mal etwas Regen oder Regenschauer“, so seine Ankündigung. In NRW sind es in den Höchstwerten immerhin noch bis zu 21 Grad, im Nordosten seien sogar bis zu 26 Grad möglich, doch „das war es dann“, so der Experte.

„Endgültig Schluss mit dem Altweibersommer“

Ab Dienstag sei laut Jung für ganz Deutschland „endgültig Schluss mit dem Altweibersommer“. In NRW sinken die Temperaturen auf 16 bis 18 Grad, während die Regenschauer zunehmen. Doch das ist noch nicht alles. „Es frischt in ganz Deutschland ordentlich auf. Einzelne stürmische Böen möglich“, erklärt Domini Jung.

Richtung Ende der Woche sehe es leider auch immer düsterer aus und die Sonne habe es zunehmend schwerer, sich gegen die dicken Regen-Wolken durchzusetzen. Für das letzte Septemberwochenende prognostiziert der Wetter-Experte ebenfalls sehr durchwachsene Verhältnisse: ein Mix aus wenigen Sonnenmomenten, Wind und Regen.