Wetter in NRW: Sturm rast auf uns zu – Experte warnt vor „Alarmstufe Rot!“

Bald ist es soweit! Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und vielen ist nach langen spätherbstlichen Spaziergängen bei Sonnenschein zu mute. Doch das Wetter in NRW hat anderes vor.

Der November war zwar bislang durchwachsen, doch auch die Sonne hat sich in den letzten Tagen blicken gelassen. Ist damit jetzt Schluss? „Alarmstufe ROT: Sturmwoche steht Deutschland bevor! Dazu starker Regen und Hochwassergefahr!“ Wetter-Experte Dominik Jung warnt eindringlich vor kräftigen Sturmböen und starkem Regen.

Die Prognose bis zum 26. November zeigt, dass sich zumindest hinsichtlich der Temperaturen in den kommenden Tagen nur wenig tut. Maximal zehn grad, eher etwas frischer lautet die Vorhersage. Umso mehr trifft NRW der Ausläufer eines Nordatlantiktiefs ab Montag (13. November). Und der wirbelt die Region so ordentlich auf – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wetter in NRW: Sturm und Regen in weiten Teilen des Landes

Die Woche startet wechselhaft – mit milder Meeresluft, die sich im Laufe des Montags bereits zu sturmartigen Windböen entwickelt. Am Nachmittag nimmt der Wind dann so richtig Fahrt auf und sorgt für Sturmböen mit bis zu 60 km/h. In Kombination mit vereinzelnden Schauern können diese sich auch schonmal auf bis zu 80 oder gar 85 km/h hochschaukeln. Auch einzelne Gewitter sind nicht auszuschließen, die jedoch zum Abend hin weiter ziehen.

„Die windigen Zeiten bleiben uns erhalten“, so Jung. Auch am Dienstag (14. November) ist weiterhin mit viel Wind und kräftige Regenschauern zu rechnen.

Wetter in NRW wird nass

So schnell scheint die brisante Wetterlage nicht abzureißen, denn bis zum Mittwoch (15. November) soll sich die Situation weiter zuspitzen. „90 bis 100 km/h sind da möglich“, warnt der Wetter-Experte weiter.

Doch nicht nur der Wind dominiert das Wetter in NRW in den kommenden Tagen. Es wird vor allem richtig nass. Bis zum 20. November ist ortsweise sogar mit einer stolzen Regensumme von 50 bis 130 Liter pro Quadratmetern zu rechnen.