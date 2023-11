Wetter in NRW: Chaos naht und lässt Experten aufschrecken – „Vorschlaghammer“

Mit dem neuen Monat kommt auch das ungemütliche Wetter. Für die nächsten Tage sind Spaziergänge durchs goldene Laub oder das Genießen der letzten Sonnenstrahlen im Café wohl erst mal pas­sé.

Der Grund dafür? Ein Tief über dem Atlantik, das Auswirkungen bis nach Deutschland hat. Auch in NRW brauchen die Menschen in den nächsten Tagen wohl Regenschirm und -jacke.

Der Herbst kommt mit voller Breitseite

Ein gewaltiger Orkan bildet sich im Atlantik, dessen Ausläufer bis nach Deutschland reichen und das Wetter sowohl mit starkem Sturm als auch ergiebigem Regen beeinflussen werden. Ein ungemütlicher Herbst erwartet die Menschen mit dem „Vorschlaghammer“, wie Meteorologe Alban Burster von „wetter.com“ die Lage bezeichnet.

Das Tief trifft zuerst auf Großbritannien und Frankreich. Durch den Orkan mit dem Namen Emir können Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreicht werden. Vor allem in Küstennähe kann das gefährlich werden, der Verkehr an den britischen und französischen Küsten sei bereits eingeschränkt.

Wetter: In NRW wird’s ungemütlich

Danach findet das Tief auch seinen Weg nach Deutschland. Der Wind kann dadurch stürmisch auffrischend sein, im Westen können Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht werden. Laut Deutschem Wetterdienst sind im westlichen Teil Deutschlands Sturmböen möglich, zum Teil schwere.

Das Orkan-Tief hat vor allem zur Folge, dass das Wetter nass und ungemütlich wird. In den nächsten Tagen breitet sich der Regen Richtung Osten aus, wobei es vor allem den Süden stark trifft. In NRW bedeutet das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Temperaturen von bis zu 10 Grad und Neu-Regen. Am Donnerstag dann folgt im Westen stürmischer Wind, bei Temperaturen bis bis zu 16 Grad.

Am Freitag gibt uns der Regen eine kleine Verschnaufpause, es wird trockener. An der Nordseeküste müssen die Bewohner aber weiterhin mit Sturm rechnen. Und im Westen sinken die Temperaturen. Doch die Regenpause hält nicht lange. Bereits am Wochenende soll es wieder regnerischer und stürmischer werden.