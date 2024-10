Wetter in NRW: Gefahr noch nicht gebannt – jetzt könnte es richtig ungemütlich werden

So eine Wettervorhersage hat oft ihre Tücken: Niemand kann zu 100 Prozent genau in die Zukunft sehen – die Wetter-Experten berechnen schlichtweg die wahrscheinlichsten Prognosen anhand der aktuellen Wetterdaten. Dabei landen sie zwar meistens recht gute Treffer, aber Abweichungen liegen nun mal in der Natur der Sache.

So verhält es sich auch mit einer beunruhigenden Wetterlage, die in den kommenden Tagen auf NRW zusteuern könnte. Erst wurde gewarnt, dann geschwiegen – und jetzt wird wieder gewarnt. Was kommt da nur auf uns zu?

Wetter in NRW könnte ungemütlich werden

Der Herbst ist bei aller Schönheit – wie z.B. das bunte Laub oder die Bilderbuchtage im goldenen Oktober – wahrscheinlich die ungemütlichste Jahreszeit von allen. Nasskaltes Wetter, graue Wolkendecken, es wird deutlich früher dunkel. Kein Wunder, dass sich viele Menschen da nur noch bei einem warmen Getränk unter einer Decke aufs Sofa kuscheln wollen.

Erst recht, wenn draußen ein unschöner Herbst-Sturm tobt. Und genau der droht in den nächsten Tagen in NRW – denn das Bundesland könnte die Ausläufer eines Orkantiefs abbekommen, das am 10. (Donnerstag) und am 11. Oktober (Freitag) über die Nordsee, Belgien und die Niederlande hinwegfegt.

Orkantief im Anmarsch

Kurzzeitig war das Orkantief aus den Berechnungen der internationalen Wetter-Spezialisten verschwunden – aber jetzt taucht es in den Modellen plötzlich wieder auf. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ warnt in diesem Zusammenhang von Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 100 bis 120 Stundenkilometern!

Bis dahin bleibt das Wetter in NRW jedoch vergleichsweise angenehm. Bei klassischen Herbsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad gehen zunächst auch die Regenmengen erst einmal für ein paar Tage zurück – doch auch das dürften die Orkantief-Ausläufer womöglich wieder beenden.