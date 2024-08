Wetter in NRW haut Experten aus den Socken! „Ist der Spuk vorbei“

Das Wetter in NRW hat in den letzten Tagen wieder einmal gezeigt, was ein Wetterumschwung und ein ordentliches Gewitter bedeutet. Gab es am Montag (12. August) und Dienstag noch heiße Temperaturen weit über 30 Grad und nur Sonnenschein, schlug das Wetter am Abend um. Ein heftiges Unwetter wütete über dem Bundesland. Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle wurden gesichtet, zahlreiche Bäume stürzten um und Keller liefen bis zu zwei Meter hoch voll (mehr dazu hier).

Nach dem Unwetter hat sich die Lage wieder beruhigt, vereinzelt gab es noch Regen, aber auch die Sonne zeigte sich wieder. Und was hält der August in den kommenden Tagen für uns bereit?

Wetter in NRW: Nächstes Gewitter im Anmarsch?

Auch am Wochenende nach dem großen Unwetter geht es eher durchwachsen weiter. Zumindest vom Hochsommer können wir uns an diesen Tagen verabschieden, denn von ganz großer Hitze ist vorerst keine Spur mehr, berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Von großer Kälte allerdings auch nicht. Meist um die 25 Grad bleiben die Temperaturen in NRW am Wochenende um den 17. August.

+++ Wetter in NRW: War die Hitze-Welle und das heftige Gewitter erst der Anfang? Experte schlägt Alarm +++

Gebietsweise kann es allerdings richtig nass werden, vor allem die Bewohner Bayerns und Baden-Württembergs werden am Abend wohl nicht gießen müssen. Auch Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Doch zum Wochenbeginn soll sich das ändern. „Und nächste Woche ist der Spuk vorbei“, kündigt der Meteorologe das Ende des Wechselspiels von Sonne und Gewitter an. Ab Montag, 19. August, kehrt der Sommer wieder zurück.

Das könnte dich auch interessieren:

Viel Sonne, freundliches Wetter und Temperaturen über 20 Grad lassen den Spätsommer noch einmal richtig schön werden. Zu Wochenbeginn werden in einigen Regionen sogar noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt und es bleibt voraussichtlich überwiegend trocken. Am Mittwoch (21.08.) könnte das Wetter auch in NRW noch einmal Regen bringen, zum Wochenende hin geht es dann mit 26 bis 29 Grad wieder in den sommerlichen Bereich. Freundlich, viel Sonnenschein zum Wochenende ab dem 23. August – wenn das keine guten Aussichten sind!