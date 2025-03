Wetter in NRW: Erste Sommer-Prognose lässt Expertin zittern – es passiert schon wieder

Der Frühling hat noch nicht einmal wirklich begonnen, da werfen die internationalen Wetter-Experten schon einen Blick in die Zukunft: Was sagen die vorliegenden Wetterdaten zum aktuellen Zeitpunkt schon über den Sommer 2025 aus?

Kathy Schrey von „wetter.net“ wirft einen Blick auf die ersten Prognosen, die sich natürlich auch auf das Wetter in NRW auswirken dürften. Und auch wenn man bei Prognosen, die so weit in die Zukunft blicken, natürlich sehr vorsichtig sein muss, so lässt sich doch ein altbekannter Trend wiedererkennen.

Wetter in NRW: Sommer-Trend schon jetzt erkennbar

Die US-Wetterbehörde NOAA ist sich schon jetzt ziemlich sicher: Der Sommer 2025 dürfte wieder einmal deutlich wärmer als nur sommerlich warm werden. Von einer Abweichung von 1 bis 2 Grad vom langjährigen Klimamittel ist für Europa die Rede.

„wetter.net“-Moderatorin Schrey blickt auch auf die prognostizierten Niederschlagsmengen. Während Europa und Deutschland quasi Regenmengen abbekommen, die für Juni bis August relativ normal und erwartbar sind, könnte Osteuropa von einer heftigen Dürrewelle geplagt werden.

Anders sehen es die Prognosen des ECMWF, des europäischen Wettermodells. Klar, die erwarten auch einen deutlich zu warmen Sommer 2025 – nur in Sachen Niederschlägen sind die Europäer nicht ganz so optimistisch wie die Amerikaner.

Mehr News:

So sagt das ECMWF für den Nordwesten Europas, zu dem eben auch NRW und umliegende Teile Deutschlands gehören, im Sommer ebenfalls dürreähnliche Zustände und einen erheblichen Niederschlagsmangel voraus.

Vorsicht bei langfristigen Prognosen

Aber wie gesagt: Wer weiß, wie schnell sich Wetter-Vorhersagen für die nächsten Tage ändern können, der versteht auch, dass Prognosen für das Wetter in drei bis sechs Monaten keinesfalls verlässlich sind.

Es geht lediglich um eine Trend-Prognose auf Basis der aktuell vorliegenden Daten – und der Trend zu hohen Temperaturen und akzeptablem bis wenig Niederschlag zeichnet sich zumindest deutlich ab.