Wetter in NRW: Unwetter-Front lässt es krachen! „Rambazamba in der Atmoshpäre“

Tagelang ununterbrochener Sonnenschein und ein strahlend blauer Himmel? Das gab es in NRW lange nicht mehr. Stattdessen zeigt sich der Frühsommer von seiner ungemütlicheren Seite: Gewitter, Regenschauer und dunkle Wolken ziehen immer öfter über den Westen hinweg.

Oder wie Dominik Jung es formuliert: „Du meine Gute, da ist ordentlich Rambazamba in der Atmosphäre“! Der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ blickt auf die Wetterkarten bis zum 21. Juni – klar, das ist noch eine Weile hin, aber gewisse Trends lassen sich für die Experten doch schon herauslesen. Und die sehen für das Wetter in NRW aktuell äußerst unruhig aus!

Wetter in NRW gleicht Achterbahnfahrt

„Da ist Potenzial in der Atmosphäre“, so Jung. „Es geht rauf und runter mit den Temperaturen, nächste Woche Richtung Hitze, danach wird es wieder kühler. Die feuchten Luftmassen bringen Starkregen, Überschwemmungspotenzial, neue Schauer und Gewitter – da ist also einiges los in der Atmosphäre.“ Uff!

Nach etwas kühleren Pfingsttagen soll es in der Folgewoche mit den Temperaturen wieder nach oben gehen – den Höhepunkt erreichen wir dann am Donnerstag (12. Juni) und am Freitag (13. Juni), wenn in NRW 30 bis 33 Grad möglich sind. Doch diese Hitze hält offenbar nicht lange.

Hitze, Abkühlung – und wieder Hitze?

Denn schon die Abkühlung in der Nacht auf den darauffolgenden Samstag (14. Juni) sorgt beim Aufeinandertreffen mit der Tageshitze für einen mächtigen Knall: Es kracht gewaltig, heftige Gewitter stehen an – die Temperaturen werden erstmal auf maximal 25 Grad runtergekühlt.

Mehr News:

Nach aktuellen Prognosen soll es im Anschluss jedoch nicht allzu lange dauern, bis der Sommer den nächsten Anlauf nimmt. Ab Montag,16. Juni, sind wieder bis zu 27 Grad drin, Tendenz steigend in den darauffolgenden Tagen.

Fazit: In den nächsten Wochen gibt es sowohl schöne sommerliche Tage als auch verregnete Unwetter-Tage – kein Mittelding, sondern eher nur Extreme.