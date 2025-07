Wetter-Experte mit übler Prognose – „Land unter“! Auch in NRW?

Wettertechnisch lässt uns der Sommer aktuell etwas hängen. Zwar gibt es zwischendurch immer mal wieder heiße Tage, aber im Großen und Ganzen kommt im Juli kein wirkliches Sommer-Feeling auf. Droht jetzt etwa wieder Ungemach beim Wetter in NRW?

Wo ist der Sommer hin? Nachdem es zwischendrin mit bis zu 40 Grad rekordverdächtig heiß wurde, lassen sich Sonne und hohe Temperaturen nicht mehr allzu häufig blicken. Stattdessen sorgte das Wetter in NRW für reichlich Regen.

Wetter in NRW: Sonnenanbeter müssen stark sein

„Was ein Wetter. Ziemlich nass im Osten, vor allem Nord-Osten. Und weiter geht es im Verlauf der Woche auch mit dem Süden. Auch dort wird richtig viel Regen erwartet – vor allem Richtung Alpenrand erwarten wir 80 bis 100, teilweise bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter“, prophezeit Wetter-Experte Dominik Jung in einem Youtube-Video auf dem „wetter.net“-Kanal. „Land unter“ also!

+++Pfleger lassen Wasser in NRW-Zoo ab – dann kommt Unglaubliches zum Vorschein+++

Doch es gibt auch gute Nachrichten – zumindest unter anderem für Leute, die in NRW wohnen. „Im Rest des Landes bleibt es dann doch deutlich trockener beziehungsweise weniger nass mit maximal fünf bis zehn Liter Regen pro Quadratmeter. Aber die große Sommerhitze, die bleibt erst mal außen vor. Deutschland und Mitteleuropa sind mittendrin im Sommerloch“, betont Jung.

Ebenfalls interessant für dich: Nach Drama um entführten Tierheim-Hund Thyson aus NRW – jetzt gibt es Neuigkeiten

Wetter in NRW: Der Sommer ist woanders

Doch komplett weg sei der Sommer nicht – nur woanders. „Zum Beispiel in Skandinavien, Richtung Polarkreis“, weiß der Diplom-Meteorologe. Seit zehn Tagen würden dort Temperaturen von um und über 30 Grad herrschen – davon sind wir in Deutschland derzeit weit entfernt.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Während Skandinavien also gerade wohl einen der heißesten Sommer überhaupt erlebt, sieht es in Deutschland in Sachen Sommer weiterhin mau aus. Aktuell sieht es auch nicht danach aus, dass die Mega-Hitze zurück nach Deutschland kommt.