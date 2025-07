FISU Games im Ruhrgebiet – internationaler Sportler direkt: „Alle weinen wegen des Wetters“

Seit dem 16. Juli finden im Ruhrgebiet die World University Games oder einfacher gesagt die „Olympischen Spiele für Studenten“ statt. Innerhalb von elf Tagen kämpfen Top-Athleten der Unis aus den verschiedensten Ländern in diversen Disziplinen um die Medaillen.

Doch der Gegner ist bei den Spielen nicht nur der Mensch, sondern auch höhere Mächte. Denn das Wetter sorgte bei den World University Games schon für mächtig Wirbel. Ein internationaler Sportler kann das Gemecker jedoch nicht mehr hören und machte nun eine klare Ansage.

Wetter im Ruhrgebiet wirbelt University Games durcheinander

Auf Sonnenschein und einen Hitze-Rekord nach dem anderen folgen Gewitter, Regenschauer und Hagel – so sieht der Sommer im Ruhrgebiet aus. Und das macht auch einigen Outdoor-Sportlern offenbar zu schaffen. In Gelsenkirchen mussten beispielsweise aufgrund des Unwetters schon Spiele bei den World University Games unterbrochen werden.

Am Montag startete in Bochum die Leichtathletik. Und Juniorenweltmeister Bayanda Walaza zeigte sich unbeeindruckt hinsichtlich der schwierigen Wetterbedingungen. Er gewann seinen Lauf in 10,27 Sekunden und erzielte damit die zweitschnellste Zeit der Runde hinter dem Mann, den er bei den U20-Weltmeisterschaften auf den zweiten Platz verwies: dem Thailänder Puripol Boonson (10,23).

Im Anschluss erklärte er gegenüber einem Journalisten: „Mein Trainer hat mir gesagt: ‚Du kannst das Wetter nicht kontrollieren, aber es kann eine Auswirkung auf deine Stimmung haben.'“ Das Gejammer anderer Athleten scheint ihm deshalb auf die Nerven zu gehen. „Alle weinen hier wegen des Wetters“, dabei sei es seiner Auffassung nach eine Frage der Persönlichkeit und der Einstellung. Er selbst stelle sich der Herausforderung und wolle das bestmögliche Ergebnis erzielen.

Die nächste Chance dazu bekommt er bereits am Dienstagabend (22. Juli) im 100-Meter-Halbfinale, das Finale ist für später am Dienstagabend angesetzt. Sollte er seine Leistung erneut abrufen können, dann kann er bei der Abschlussfeier am 27. Juli ab 20 Uhr im Duisburger Landschaftspark Nord seine Medaille nochmal stolz präsentieren. Sogar die Hamburger Hip-Hop- und Elektropunk-Band Deichkind spielt ein paar Lieder für die „Olympischen Spiele für Studenten“.