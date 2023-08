Wetter in NRW: Sommer endgültig vorbei? Experte mit überraschendem Fazit

„Es scheint so, als würde der August da enden, wo er angefangen hat – im Regen.“ Mit dieser Aussicht muss Meteorologe Dominik Jung die Menschen in NRW enttäuschen. Das Wetter scheint sich in den nächsten Tagen wieder um 180 Grad zu drehen.

+++ Wetter in NRW: Jetzt wird’s ungemütlich! Experte baff –„Totaler Absturz“ +++

Schon am Ende der Woche flippt es vom kürzlich zurückgekehrten Hitze-Sommer zum erneuten Früh-Herbst. Wie unangenehm das Wetter in NRW dann wird, kannst du schon bald am eigenen Leib erfahren. Allerdings hat der Experte nicht nur schlechte Neuigkeiten zu verkünden.

Wetter in NRW: Die letzten Sommertage

Mittwoch (23. August) und Donnerstag (24. August) kannst du die Sonne bei knapp 30 Grad noch ein wenig genießen. Doch schon am Freitag (25. August) setzt der Regen ein und es werden nur noch um die 20 Grad. Am Dienstag (29. August) schafft es das Thermometer dann sogar nur noch auf 15 Grad.

Der Regen kehrt zurück und die heiße Phase endet wieder, schlussfolgert Jung. Und damit kommen auch die Gewitter zurück. Um die 40-50 Liter Regen können in den nächsten Tagen herunterkommen. Dabei ist das Monatssoll an Niederschlag schon jetzt übervoll. Somit wird der August „deutlich zu nass“ enden, ist sich der Experte sicher.

Aussicht auf September

Bis zum 1. September ist im Westen besonders viel Regen angesagt. Dabei hat NRW im Vergleich mit dem Rest Deutschlands schon mehr als genug Nässe abbekommen. Dass die erneuten Regenfälle mit einem „markanter Absturz“ der Temperaturen einhergehen, macht es nicht besser.

Allerdings könnten uns im September immer noch einzelne Ausreißer über 20 Grad erwarten. Denn: Es soll laut Prognose etwas wärmer werden als das Klimamittel – wie auch schon der August. Doch im Gegensatz zum Sommermonat könnte es insgesamt nur minimal nasser sein als in einem durchschnittlichen September. Somit könnte der Spätsommer doch nicht ganz so ein Reinfall werden, wie es zurzeit scheint.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung bekommst du im YouTube-Channel von „wetter.net“.