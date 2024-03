Wetter in NRW: Droht ein Höllensommer 2024? Expertin wird deutlich

Das Wetter in NRW hat uns in der letzten Zeit ordentlich auf Trab gehalten. Regenschauer wechseln sich mit der Frühlingssonne ab. Bleibt abzuwarten, wann dieses Auf und Ab endlich ein Ende hat und der Frühling endlich länger bleibt.

Doch die Sonnentage am Wochenende haben uns bereits Lust auf mehr gemacht. Viele dürfte das Wetter in NRW schon gedanklich auf nahende Urlaube eingestimmt haben. Auch wenn der Sommer noch weit entfernt scheint, stellt sich für viele schon jetzt die Frage: Wie wird er denn werden, der Sommer 2024? Eine Meteorologin kennt jetzt die überraschende Antwort.

Wetter in NRW: Steht uns ein Hitzesommer bevor?

Vergangenes Jahr hielten uns die Hitzewellen in den Sommermonaten ordentlich auf Trab. Vor allem im Süden Europas in Ländern wie Griechenland oder Italien hatten sie zum Teil verheerende Auswirkungen. Bei vielen dürfte es den Wunsch nach einem mäßig warmen Sommer geweckt haben.

Doch diese Hoffnungen muss „wetter.net„-Meteorologin Kathy Schrey vorerst zerschlagen. Denn sowohl das Amerikanische als auch das Europäische Wettermodell verheißen nichts Gutes. „Es wird zu warm, der Niederschlag hält sich in Grenzen“, bringt es Schrey auf den Punkt. Ein „Höllensommer“, wie er sich 2023 bereits ereignete, wird damit auch für 2024 wahrscheinlich.

SO geht es die Tage weiter

Aber noch ist der Sommer weit weg und die Modell-Angaben lediglich mögliche Prognosen. Da dürften die Vorhersagen der nächsten Tage derzeit kriegsentscheidender für die Planung sein.

Der Mittwoch (13. März) zeigt sich trüb und grau. Bei maximal 11 Grad werden jegliche Gedanken an den Frühling oder den Sommer wie weggewischt. Am Donnerstag (14. November) steht uns dann eine kurzzeitige Wende bevor. Vielerorts könnte dann sogar zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt werden. Im Westen müssen wir uns mit bis zu 16 Grad und Sonnenschein begnügen. Und das gute Wetter sollten wir besser nutzen: Schon am Freitag (15. März) steht die nächste Wende ins Haus und bildet den Auftakt für ein mildes, aber schauerartiges Wochenende.