Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke! „Historische Ausmaße“

„Dieser Sommer-September will nicht mehr enden“ – und wird es auch nicht, sagt Experte Dominik Jung von wetter.net. Hoch „Rosi“ bleibt stabil über Deutschland und sorgt weiterhin für milde Temperaturen und viel Sonnenschein. Das Wetter beschwert NRW wirklich einen traumhaften Spätsommer.

Doch was sich so angenehm anfühlt, nimmt mittlerweile „historische Ausmaße“ an, warnt der Diplom-Meteorologe. Denn das aktuelle Wetter in NRW ist alles andere als normal.

Wetter in NRW: Experte baff – „Wirklich irre“

Es ist wirklich ein verdammt heißer September. „Die Dauerwärme lässt einfach nicht locker“, so der Experte. Bei den aktuellen Prognosen könnte es sogar der heißeste September seit der ersten Wetter-Aufzeichnung werden.

Kein Herbst und auch kein Winter?

Bis Anfang Oktober soll uns das Sommerwetter noch erhalten bleiben. Dabei wären sogar bis zu 30 Grad im Südwesten „noch mal denkbar“. Da ist der Meteorologe zurecht perplex: „Das ist wirklich irre. Altweibersommer vom Feinsten.“

Schön und erschreckend zugleich

Konstant 20 bis 25 Grad und dazu viele Sonnenstunden und kaum Regen in Sicht. „Die Wärmewelle, die nun ansteht, ist durchaus als historisch zu bezeichnen“, bemerkt Jung. „Dauerwärme um 25 bis knapp 30 Grad und das bis Anfang Oktober. In diesem Ausmaß hat das wirklich Seltenheitswert.“

Und wann kommt der Herbst? Der ist noch lange nicht in Sicht. Lediglich die länger und kühler werdenden Nächte zeugen davon, dass wir nicht mehr August haben. „Irgendwann wird’s wohl mal kühler werden müssen“, weiß der Experte. Doch wann wird das sein? Fest steht: Die Prognosen verschieben die Kälte zurzeit immer weiter gen Ende Oktober. Alle Zeichen stehen auf einem sogenannten „Goldenen Oktober“.

