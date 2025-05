Centro Oberhausen: Galeria tritt Laden-Zeile ab – dieser Shop zieht jetzt ein

Immer wieder muss der Kaufhauskonzern Galeria mit Rückschlägen umgehen. Nach drei Insolvenzen hat das Unternehmen einiges hinter sich. Viele Kaufhof-Karstadt-Filialen haben dichtgemacht.

Trotz der Schließungswelle konnte der Galeria-Standort im Centro Oberhausen sich immer wieder behaupten und blieb bestehen. Nun kommt allerdings doch eine Veränderung auf Mitarbeiter und Kunden zu: Die Filiale soll modernisiert und etwas verkleinert werden. Doch welches Unternehmen übernimmt die Fläche? Die „WAZ“ berichtet von den Einzelheiten.

Centro Oberhausen: Galeria will Filiale modernisieren

Um die Attraktivität in der Galeria-Filiale im Centro Oberhausen zu erhöhen, soll diese modernisiert werden. „Wir beobachten hier sehr genau, was für unsere Kundinnen und Kunden wirklich wichtig ist. Diese wünschen sich vor allem Flächen, die gut lesbar sind und zum Shoppen einladen“, erklärt der örtliche Filialgeschäftsleiter Frank Tüting gegenüber der „WAZ“. Schon im Sommer soll es mit dem Umbau losgehen, der Verkauf soll bis zum planmäßigen Ende im Herbst weitergehen.

Auch interessant: Centro Oberhausen verkündet es selbst – jetzt geht die Nachricht um

Im Zuge des Umbaus soll die Galeria-Filiale im Centro Oberhausen sich etwas verkleinern. Tüting betont jedoch, dass es am Angebot insgesamt keine Abstriche geben wird. Vor einiger Zeit hieß es, dass die Größenordnung bei 2.000 von 17.000 Quadratmetern liege. Tüting wolle die Angabe weder bestätigen noch der Zahl widersprechen. Trotz der Verkleinerung würden alle rund 200 Beschäftigen ihren Arbeitsplatz behalten, so der Filialchef.

Dieses Geschäft übernimmt die Fläche

Doch was passiert mit der Fläche, die durch die Verkleinerung frei wird? Jetzt ist klar: Die New Yorker-Filiale, die sich direkt neben Galeria im Centro Oberhausen befindet, soll die Fläche übernehmen. Das Geschäft der Modekette soll in der ersten Jahreshälfte 2026 von ca. 750 auf rund 3.000 Quadratmeter vergrößert werden. Center-Manager Andreas Ulmer freut sich auf den vergrößerten Standort sowie die Etablierung eines Flagship-Konzeptes. Es zeige, wie wichtig das Oberhausener Centro für sowohl nationale als auch internationale Marken sei.

Mehr News:

Wie es mit dem anderen New-Yorker im Centro Oberhausen weitergeht, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.